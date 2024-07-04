Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Fransa'ya mağlup oldu - Basketbol Haberleri

        A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Fransa'ya mağlup oldu

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Fransa'ya 96-46'lık skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:47 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milliler, Fransa'ya farklı mağlup oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın Rouen şehrinde yer alan Kindarena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 50-28 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, mücadeleden 96-46 mağlup ayrıldı.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sertaç Şanlı 9, Can Korkmaz 8 sayı ile oynadı. Fransa’da ise Victor Wembanyama 24 sayı ile maçı bitirdi.

        Ay-yıldızlılar, 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da Hollanda ve Sırbistan ile hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Hastane inşaatında yangın
        Hastane inşaatında yangın
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Zaniolo, Atalanta'da!
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Dinozorlardan 40 milyon yıl önce yaşamış
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu