        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki aday kadrosu belli oldu! - Basketbol Haberleri

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki aday kadrosu belli oldu!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile karşılaşacağı maçın aday kadrosu belli oldu

        Giriş: 16.02.2026 - 17:41 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:41
        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

        12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Şubat Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00’de deplasmanda ve 2 Mart Pazartesi günü saat 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

        Millilerin aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

