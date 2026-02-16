A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki aday kadrosu belli oldu!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan ile karşılaşacağı maçın aday kadrosu belli oldu
Giriş: 16.02.2026 - 17:41 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:41
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.
12 Dev Adam, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Şubat Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00’de deplasmanda ve 2 Mart Pazartesi günü saat 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Millilerin aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ