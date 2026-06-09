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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki ilk antrenmanını taraftara açık yaptı

        A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki ilk antrenmanını taraftara açık yaptı

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi kampa girdiği Arizona'da taraftara açık bir şekilde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı.

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        Arizona Athletic Grounds'taki Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

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        Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

        Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.

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        A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını devam edecek.

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