A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki ilk antrenmanını taraftara açık yaptı
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi kampa girdiği Arizona'da taraftara açık bir şekilde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:12 Güncelleme:
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı.
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Arizona Athletic Grounds'taki Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.
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Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.
Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.