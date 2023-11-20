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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Cardiff'teki ilk çalışmasını yaptı - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Cardiff'teki ilk çalışmasını yaptı

        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Cardiff'te basına kapalı bir antrenman yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:36 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:36
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        Milliler, Cardiff'te sahaya indi
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        Ay-yıldızlılar, takım otelinde gerçekleştirilen video-analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları için CAVC Cardiff Uluslararası Spor Kampüsü'ne geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışması sonrasında Galler maçının taktiğine üzerinde duruldu.

        A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

        Milliler, bugün TSİ 21.15'te maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Cenk Özkacar ise TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

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