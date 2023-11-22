A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da!

4 Şurada Paylaş!









"ÇOK MUTLU, GURULU VE SEVİNÇLİYİZ"

Mehmet Büyükekşi, gruptan lider çıktıları için çok mutlu, gururlu ve sevinçli olduklarını ifade etti.

Uzun yıllardır hiçbir teknik adamla yapılamayan bir başlangıca Montella ile imza attıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Çok mutlu, gururlu ve sevinçliyiz. Gerçekten tarihimizde ilk defa grup lideri olarak bir turnuvadan çıkıyoruz. Rakiplerimizin son dakikada play-off turu, onların maçı ne olacak… Bu defa Galler'in federasyon başkanı yanımda aynı kaygıyı yaşadı. Biz çok daha rahat maç seyrettik, Allah bu günleri de bize gösterdi.

Aslında biz hep şunu düşündük, yeni şeyler yapmaya çalışan bir federasyon yönetimiyiz. Düşünürken de hep şunu düşündük, bize gelen eleştiri milli takımımızın son derece kaliteli olduğu ama güzel oyun olmadığı, sistem olmadığı eleştirileriydi. Hocamızı daha önceden tanıdığımız için aslında mart ayında da zaman zaman böyle bir şeyi aklımızdan geçirmiştik ama galibiyetler gelince devam ettik. Son Ermenistan beraberliği arkasından Japonya mağlubiyetinden sonra hocamızın futbolcularla ilgili bir takım olumsuz düşünceleri, daha önce düşünmüş olduğumuz bu yola itti. Allah'a çok şükür hocamız gerçekten son derece saygı değer. 4 maç oynadık 3'ü galibiyet birisi beraberlik. Uzun yıllardan beri yaşanmayan güzel bir başlangıç yaptı."