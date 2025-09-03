A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD maçının hazırlıklarını tamamladı!
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Milli takım, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplara ayrılan milli voleybolcular, topla ısınmasını sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Millilerin ABD mücadelesi yarın TSİ 16.30'da başlayacak. Milli takım, ABD maçını kazanması halinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile yarı finalde eşleşecek.