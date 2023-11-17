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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım Almanya maçının hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım Almanya maçının hazırlıklarını tamamladı

        A Milli Futbol Takımı, Almanya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 21:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:54
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        Milli Takım, Almanya maçına hazır
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        Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

        Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi ve bu bölümde koşu ve pas çalışması yapıldı.​​​​​​​

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