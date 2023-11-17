A Milli Takım Almanya maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 17.11.2023 - 21:54 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:54
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi ve bu bölümde koşu ve pas çalışması yapıldı.