Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da 2026 Dünya Kupası mesaisi başladı!

        A Milli Takım'da 2026 Dünya Kupası mesaisi başladı!

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 20:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kupası mesaisi başladı!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına başladı.

        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

        35 kişilik aday kadrodan 25 futbolcu çalışmada yer aldı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı çalıştı.

        10 İSİM KATILMADI

        Ligleri devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası finalinde boy gösterecek Mustafa Eskihellaç ve Almanya Federasyon Kupası finalinde oynayacak Atakan Karazor, henüz takıma katılmadı.

        REKLAM

        Bu isimlerin dışında dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek, ile özel izinli olan Mert Günok da idmanda yer almadı.

        Antrenman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

        Koşuyla başlayan idman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman tempolu koşularla tamamlandı.

        A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek. 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek ay-yıldızlılar, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yla hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da kamp için ABD'nin Florida eyaletine gidecek milliler, 7 Haziran'da ise Florida'nın Miami kentinde bulunan Inter Miami Stadı'nda Venezuela'yla hazırlık maçı oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri dronla görüntülendi

        Tokat'ta, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sonucu doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajından su tahliyesine başlandı.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        Kupa finalinde 11'ler belli oldu!
        Kupa finalinde 11'ler belli oldu!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"