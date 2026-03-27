        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Kosova mesaisi!

        A Milli Takım'da Kosova mesaisi!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

        Romanya müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolcular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken diğer oyuncular, saha çalışması gerçekleştirdi. Tedavisi devam eden Merih Demiral, idmanda yer almadı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman; pas, rondo ve son vuruşlar üzerine yapılan çalışmalarla devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

        Yenilenme antrenmanını tamamlayan futbolculardan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür, sahada yapılan antrenmanı kenardan takip etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da çalışmayı tribünden izledi.

        A Milli Futbol Takımı, yarın saat 16.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın ürettiği füze ve tanklar Tahran'da sergilendi

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran'ın yerli imkanlarla ürettiği tank ve füzeler, başkent Tahran'da sergilendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        İşte en pahalı transferler!
        İşte en pahalı transferler!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası