A Milli Takım'da sakatlık: Eren Elmalı devam edemedi!
2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve yerini Zeki Çelik'e bıraktı.
Giriş: 01 Haziran 2026 - 21:42 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı.
Mücadelenin 7. dakikasında kafasına darbe alan Eren Elmalı maça devam edemedi.
Eren'in yerine 28. dakikada Zeki Çelik oyuna dahil oldu. Oyundan çıkan Eren Elmalı, direkt soyunma odasına gitti.
Eren Elmalı'nın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ