Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da şok sakatlık: Salih Özcan - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da şok sakatlık: Salih Özcan

        A Milli Futbol Takımımız'da Salih Özcan, antrenmanda dizinden sakatlık yaşadı ve ABD ile Meksika maçları kadrosundan çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 06.06.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Takım'da şok sakatlık!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli futbolcu Salih Özcan, dün antrenman sırasında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

        Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

        Ay-Yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        Diyarbakır'da yangın faciası! 4 ölü
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        İsrail'ten tehlikeli hamle
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak