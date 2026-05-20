Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor A Milli Takım Dünya Kupası Maç Takvimi: A Milli Takım Dünya Kupası rakipleri kim? Dünya Kupası maçları saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kadrosu

        A Milli Takım Dünya Kupası Maç Takvimi: A Milli Takım Dünya Kupası rakipleri kim? Dünya Kupası maçları saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan giderek artarken, A Milli Futbol Takımı da 24 yıl aranın ardından yeniden dünya sahnesinde boy göstermeye hazırlanıyor. Geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, açıklanacak maç takvimiyle birlikte futbolseverlerin yakın takibinde. İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası karşılaşmalarına dair merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken futbol dünyasında heyecan zirveye çıkıyor. A Milli Futbol Takımı ise 24 yıl sonra yeniden bu büyük organizasyonda sahne almaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu havuzu ve iddialı kadrosuyla öne çıkan ay-yıldızlılar, açıklanması beklenen maç programıyla taraftarların odağında yer alıyor. İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası fikstürüne dair tüm merak edilenler…

        2

        A MİİLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇLARI

        A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

        14 Haziran 2026: Avustralya – Türkiye (07.00 TSİ)

        20 Haziran 2026: Türkiye – Paraguay (06.00 TSİ)

        26 Haziran 2026: Türkiye – ABD (05.00 TSİ)

        3

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU

        Kaleciler

        Altay Bayındır

        Ersin Destanoğlu

        Mert Günok

        Muhammed Şengezer

        Uğurcan Çakır

        Defans

        Abdülkerim Bardakcı

        Ahmetcan Kaplan

        Çağlar Söyüncü

        Eren Elmalı

        Ferdi Kadıoğlu

        Merih Demiral

        Mert Müldür

        Mustafa Eskihellaç

        Ozan Kabak

        Samet Akaydın

        Yusuf Akçiçek

        Zeki Çelik

        Orta Saha

        Atakan Karazor

        Demir Ege Tıknaz

        Hakan Çalhanoğlu

        İsmail Yüksek

        Kaan Ayhan

        Orkun Kökçü

        Salih Özcan

        Aral Şimşir

        Arda Güler

        Forvet

        Barış Alper Yılmaz

        Can Uzun

        Deniz Gül

        İrfan Can Kahveci

        Kenan Yıldız

        Kerem Aktürkoğlu

        Oğuz Aydın

        Yunus Akgün

        Yusuf Sarı

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Mersin Valiliği'nden kanlı saldırıyla ilgili açıklama

        Mersin'de dün 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi de yaralalan Metin Öztürk ile ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama yapıldı. Öztürk'ün çevresi sarılan evde yakalanacağını anlayınca hayatına son verdiği öğrenildi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Son derece endişe verici"
        "Son derece endişe verici"