A Milli Takım Dünya Kupası Maçları: Türkiye, Avustralya, Paraguay, ABD... maçlar ne zaman oynanacak?
Dünya Kupası'nda nefesleri kesecek maçlar için geri sayım başladı! Türkiye, D Grubu'nda Avustralya ile turnuvaya merhaba diyecek, ardından Paraguay ve ABD karşısında tur bileti için sahaya çıkacak. Sabah saatlerinde oynanacak bu kritik karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki A Milli Takım'ın maç programı nasıl şekillendi, hangi gün hangi rakiple karşılaşacak? İşte heyecan dolu fikstürün tüm detayları…
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Takım’ın zorlu fikstürü netleşti! Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile kritik mücadelelere çıkacak. İlk sınav 14 Haziran’da Avustralya karşısında verilirken, ardından Paraguay ve ABD maçlarıyla kader haftası başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşmaların tarihleri ve saatleri belli oldu; peki Türkiye hangi gün, saat kaçta sahada olacak?
İLK MAÇ TÜRKİYE - AVUSTRALYA
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası serüvenine Avustralya karşısında başlayacak. Karşılaşma, Kanada’nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu’nda oynanacak.
14 Haziran 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak mücadelede Ay-Yıldızlılar, turnuvaya iyi bir başlangıç yaparak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
İKİNCİ MAÇ TÜRKİYE - PARAGUAY
A Milli Takım, grup aşamasındaki ikinci sınavını Paraguay karşısında verecek. Ay-yıldızlılar, Güney Amerika temsilcisiyle ABD’nin California eyaletine bağlı Santa Clara kentinde yer alan Levi’s Stadium’da kozlarını paylaşacak.
Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak bu kritik mücadele, 20 Haziran 2026’da Türkiye saatiyle 06.00’da başlayacak.
ÜÇÜNCÜ MAÇ TÜRKİYE - ABD
D Grubu’nda zirveyi belirlemesi beklenen en kritik mücadelede A Milli Takım, ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki son maçta güçlü rakibi karşısında liderlik için sahaya çıkacak.
Kaliforniya’nın Inglewood kentinde yer alan modern SoFi Stadium’da oynanacak dev karşılaşma, 26 Haziran 2026’da Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak.