Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        A Milli Takım eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

        A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 15:16 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sepp Piontek hayatını kaybetti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir dönem A Milli Futbol Takımı'mızı ve Bursaspor'u çalıştıran 85 yaşındaki teknik adam Sepp Piontek, hayatını kaybetti.

        Piontek'in ailesi, hastalığı nedeniyle dünyaca ünlü teknik adamın vefatını Danimarka medyasına doğruladı.

        A Milli Takım'ın başında 3 yılda 27 maçta görev yapan Alman teknik adam, Türkiye'de daha sonra Bursaspor'da da görev almıştı.

        Danimarka futboluna altın çağını yaşatmasının ardından 1990 yılında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran Piontek, Ay-Yıldızlı ekibin başında geçirdiği üç yılda bir teknik direktörden öte, sistem mimarı olarak da izler bıraktı.

        Piontek'in Türk futboluna en büyük miraslarından biri de Fatih Terim oldu. Terim'i yardımcısı olarak görevlendiren Piontek, modern milli takımın iskelet yapısına önemli katkılarda bulundu.

        Görev süresi boyunca 15 maçlık galibiyet hasreti çekilmiş olmasına rağmen Türk futbol otoritelerince "Geleceğe odaklanan adam" olarak saygıyla anıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 18 Şubat 2026 (Ramazan Alışverişinin Maliyeti Ne?)

        Komisyonun rapor mesaisi bitti. Ortak rapora dair siyasi parti temsilcileri konuşma yaptı. Dervişoğlu'ndan süreç eleştirisi. Casus iddianamesi kabul edildi. Trump müzakere deyip sevkiyat yapıyor. Fidan Gazze kurulu için ABD'ye gidiyor. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm