A Milli Takım hazırlık maçı 2026: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz maç yayını
Dünya Kupası'na sayılı günler kala milyonlarca futbolseverin gözü A Milli Takım'ın maçlarına çevrilmiş durumda. Ay-yıldızlılar, grup karşılaşmaları öncesinde hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde maçın saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçına dair tüm detaylar…
TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, hazırlık süreci kapsamında Kuzey Makedonya ile 1 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, akşam saat 20.30’da başlayacak.
TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, futbolseverler tarafından ücretsiz şekilde takip edilebilecek.