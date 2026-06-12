A Milli Takım'ın Dünya Kupası grubunda heyecan başlıyor!

Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu

Samsun'da bir spa merkezine düzenlenen fuhuş operasyonunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, iş yeri çalışanlarının olası baskın ve denetimlere karşı telsizlerle haberleşerek kendi aralarında anlık iletişim ağı kurdukları tespit edildi. Habertürk'ten Musta... Daha Fazla Göster Samsun'da bir spa merkezine düzenlenen fuhuş operasyonunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, iş yeri çalışanlarının olası baskın ve denetimlere karşı telsizlerle haberleşerek kendi aralarında anlık iletişim ağı kurdukları tespit edildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi... Daha Az Göster