A Milli Takım'ın Dünya Kupası grubunda heyecan başlıyor!
2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız'ın da yer aldığı D Grubu'nun ilk maçında ev sahibi ABD ile Paraguay, cumayı cumartesiye bağlayan gece sabaha karşı TSİ 04.00'te karşılaşacak.
Giriş: 12 Haziran 2026 - 09:54 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı D ve B Grubu'nda yarın oynanacak 2 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Paraguay, turnuvadaki ilk maçlarında Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'te karşı karşıya gelecek.
B Grubu'nda ise Katar ile İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ