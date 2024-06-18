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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım'ın zaferi tüm Türkiye'de böyle izlendi! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın zaferi tüm Türkiye'de böyle izlendi!

        A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'la karşılaştığı 2024 Avrupa Şampiyonası maçı, tüm Türkiye'de dev ekranlarda izlendi. İşte Türkiye'nin zaferinin yaşandığını anlardan kareler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.06.2024 - 22:17 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:17
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda oynanan Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasını tüm Türkiye meydanlara kurulan dev ekranlardan takip etti.

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        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

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        Vatandaşlar karşılaşmanın 3-1 kazanılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

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        İşte tüm Türkiye'den kareler...

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