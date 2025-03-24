A Milli Takım, Montella ile bir başka!

HIRVATİSTAN'I ÜÇ GÜNDE ŞAH-MAT ETTİ

- Montella, A Milli Takım'la ilk maçına 12 Ekim 2023'te Hırvatistan karşısında çıktı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılırken grup aşamasında Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın yeni stadı Opus Arena'nın açılış maçında rakibini yenerek hem Hırvat deplasmanında ilk kez kazandı, hem de yeni stata Hırvatlar'a ilk kabusu yaşatmış oldu.