A Rh negatif kan grubu özellikleri nedir? A Rh - kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri Kan grupları temel anlamda antijen ve antikor özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gerekli olan bu hayati sıvı, özellikleriyle de beslenme ve yaşam tarzımızda etkili olmaktadır. İşte, detaylar.

Ülkemizde sadece %7 oranında A Rh- kan grubuna sahip bireyler bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda popülerleşen kan grubuna göre beslenme akımı bireyleri araştırmaya yönlendirmektedir. A Rh- kan grubu ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. A Rh negatif kan grubu özellikleri ve A kan grubu özellikleri nelerdir? A kan grubuna göre beslenme listesi nedir? A kan grubu beslenme hakkında merak edilenler nelerdir? İşte, detaylarıyla A Rh- kan grubu.

A Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri

A grubu kana sahip bireyler vejetaryen beslenmeye daha uygun olabilir.

A tipi kana sahip kişilerin mide asidi düzeylerinin diğer kan gruplarına göre daha düşük olduğu gösterilmiştir, bu sebeple et bazlı bir diyet vejeteryan bazlı bir diyete oranla kolay sindirilemeyebilir.

A grubu kana sahip kişilerin kanser ve diyabet gibi diğer hastalıklara yakalanma eğilimi de daha yüksektir.

A Kan Grubunun Özellikleri:

Mide kanserine yakalanma riski diğer kan gruplarına oranla daha yüksektir.

Bağışıklık dirençleri yüksektir.

Hassas bir sindirim sistemine sahiptirler.

Çevresel koşullara kolayca uyum sağlarlar.

Diğer gruplara nazaran stresle daha kolay başa çıkarlar.

Kalp ve damar hastalıklarına, kanser ve diyabete yatkındırlar.

A Kan Grubu Özellikleri

A kan grubuna sahip kişiler hassas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar, sadıktırlar, barışı severler ve bu nedenle kimseyle kavga etmekten hoşlanmazlar. Ancak bazen bu insanlar aşırı duyarlı hale gelebilir. Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmazlar, görgü kurallarına ve sosyal standartlara önem verirler. Bu kan grubuna sahip kişiler kolayca strese girerler ve dolayısıyla yüksek düzeyde kortizol (stres) hormonuna sahiptirler.

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Ortak kişilik özellikleri: Nazik, utangaç, özenli, inatçı, kibar, gergin, güvenilir, aşırı hassas, mükemmeliyetçi, sorumlu, çekingen, kaygılı, sakin ve içine kapanık.

En iyi kişilik özellikleri: Sadık, mükemmeliyetçi, düzenli ve tutarlı.

Kötü kişilik özellikleri: Takıntılı, aşırı hassas, karamsar, inatçı, kolay strese giren ve titiz.

A Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi

Tüketilmesi Önerilenler:

Sebzeler: Ispanak, lahana, brokoli, kabak, kereviz, havuç, pancar, turp, sarımsak, soğan.

Meyveler: Elma, kivi, muz, ananas, çilek, üzüm, kiraz, armut.

Proteinler: Tavuk, hindi, balık, soya, mercimek, nohut, börülce.

Tahıllar: Yulaf, kepekli ekmek, esmer pirinç, bulgur, çavdar, mısır unu.

Yağlar: Zeytinyağı, keten tohumu yağı, ceviz yağı, avokado yağı.

Kaçınılması Gerekenler:

Kırmızı et: A negatif kan grubuna sahip kişiler, kırmızı eti mümkün olduğunca sınırlı miktarda tüketmeye özen göstermelidir.

Süt ürünleri: Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri.

Bazı sebzeler: Patates, domates ve biber gibi bazı sebzeler.

Bazı meyveler: Kavun, karpuz ve portakal.

A Kan Grubu Beslenme

Ayaküstü beslenme özellikle A grubu için oldukça zararlıdır; bu sebeple ayaküstü atıştırmalardan kaçınılması gerekir.

Kırmızı et tüketiminin sınırlandırılması oldukça önemlidir. Kırmızı et A grubu için enerji düşüklüğüne ve ağırlık hissine yol açar.

Kilo vermek isteyen bireyler balık ya da baklagil gibi protein kaynaklarına yönelmelidir.

A kan grubuna sahip olan kişilerin süt ve süt ürünlerini sindirmeleri diğer gruplara kıyasla daha zordur. Bu durum metabolizmanın yavaşlanmasına ve kilo alımına sebebiyet verebilir.

A kan grubuna sahip olanların çiğ ya da buharda sebze tüketmesi tavsiye edilir. Vücudumuzun sağlıklı işleyişi için sebze tüketimi oldukça önemlidir.

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