A Rh negatif kan grubu özellikleri nedir? A Rh - kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri
Kan grupları temel anlamda antijen ve antikor özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gerekli olan bu hayati sıvı, özellikleriyle de beslenme ve yaşam tarzımızda etkili olmaktadır. İşte, detaylar.
Ülkemizde sadece %7 oranında A Rh- kan grubuna sahip bireyler bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda popülerleşen kan grubuna göre beslenme akımı bireyleri araştırmaya yönlendirmektedir. A Rh- kan grubu ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. A Rh negatif kan grubu özellikleri ve A kan grubu özellikleri nelerdir? A kan grubuna göre beslenme listesi nedir? A kan grubu beslenme hakkında merak edilenler nelerdir? İşte, detaylarıyla A Rh- kan grubu.
A Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri
A Kan Grubunun Özellikleri:
A Kan Grubu Özellikleri
A kan grubuna sahip kişiler hassas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar, sadıktırlar, barışı severler ve bu nedenle kimseyle kavga etmekten hoşlanmazlar. Ancak bazen bu insanlar aşırı duyarlı hale gelebilir. Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmazlar, görgü kurallarına ve sosyal standartlara önem verirler. Bu kan grubuna sahip kişiler kolayca strese girerler ve dolayısıyla yüksek düzeyde kortizol (stres) hormonuna sahiptirler.
Ortak kişilik özellikleri: Nazik, utangaç, özenli, inatçı, kibar, gergin, güvenilir, aşırı hassas, mükemmeliyetçi, sorumlu, çekingen, kaygılı, sakin ve içine kapanık.
En iyi kişilik özellikleri: Sadık, mükemmeliyetçi, düzenli ve tutarlı.
Kötü kişilik özellikleri: Takıntılı, aşırı hassas, karamsar, inatçı, kolay strese giren ve titiz.
A Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi
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A Kan Grubu Beslenme