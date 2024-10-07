A101 10 Ekim aktüeli yayınlandı! A101'e bu hafta küçük ev aletleri geliyor
A101, 10 Ekim aktüel kataloğunu yayınladı. Perşembe gününden sonra markete başta küçük ev aletleri olmak üzere; benzinli motosiklet, yürüyüş bandı, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, mutfak gereçleri, teknolojik aletler geliyor. İşte, A101, 10 Ekim 2024 aktüel kataloğu...
A101, 10 Ekim 2024 aktüelini yayınladı. Bu hafta başta küçük ev aletleri olmak üzere; benzinli motosiklet, yürüyüş bandı, beyaz eşya, mutfak gereçleri, teknolojik aletler geliyor. İşte, A101, 10 Ekim 2024 aktüel kataloğu...
Apec 125 cc Benzinli Motosiklet için 39.990 TL
4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
Işıklı Scooter 599 TL
Dekoratif Duvar Saati 179 TL
Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 21.999 TL
JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 13.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led Tv 9.999 TL
JVC 40' Full HD Smart Tv 8.999 TL
Philips 32' HD Smart Tv 8.999 TL
WD 2 TB Harici Disk 2.799 TL
İndirimli mobilya ürünlerine burada
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 59 TL
İpli Manuel Rondo Seti 215 TL
Tek Fiyat Plastik Pastacılık Ürünleri 25 TL
Plastik Ürün Çeşitleri 25 TL
BienWood 3 Katlı Raf 279 TL
BienWood Ahşap Üç Katlı Raf 229 TL
Melamin Tepsi Çeşitleri 79 TL
Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.799 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici 1.199 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.999 TL
English Home Multi Blender Seti 1.599 TL
Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL
Pierre Cardin Epilasyon Seti 499 TL
Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 699 TL
Flavel Dijital Baskül 279 TL
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 499 TL
Koltuk Örtüsü 139 TL
Bölmeli Organizer Kutu 135 TL
Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 55 TL
Takı Organizeri 349 TL
Kapaklı Örgü Sepet 55 TL
Oyuncak Tırtıl 249 TL