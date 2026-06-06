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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 11 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Bu Perşembe A101 marketlere neler geliyor, indirimli fırsat ürünleri neler? A101 yeni Aldın Aldın broşürü

        A101 11 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Perşembe A101 marketlere Parti Hoparlörü, Darbeli Matkap, Şarjlı Vidalama geliyor!

        A101'in yeni haftaya özel aktüel ürün katalogları yayınlandı. 11 Haziran'dan itibaren mağaza raflarında yerini alacak Aldın Aldın kataloğunda Çamaşır Makinesi, Termosifon, Mega Blender Seti, Soğuk Buharlı Vantilatör, Elektrikli Cezve, Katlanabilir Bisiklet, Benzinli Çapa Makinesi, Çok Amaçlı Alet Seti ve daha birçok ürün bulunuyor. İşte satışa sunulacak ürünlerin eksiksiz listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        A101’in 11 Haziran tarihli Aldın Aldın aktüel kataloğu mağaza raflarında yerini aldı. Bu hafta A101’de plaj ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar birçok indirimli ürün satışa sunulacak. Katalogda Çamaşır Makinesi, Termosifon, Mega Blender Seti, Soğuk Buharlı Vantilatör, Elektrikli Cezve, Katlanabilir Bisiklet, Benzinli Çapa Makinesi, Çok Amaçlı Alet Seti ve daha pek çok ürün bulunuyor. İşte tüm ürünlerin eksiksiz listesi haberimizde…

        2

        11 HAZİRAN A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

        Onvo 65" Frameless 4K UHD Google QLED Tv 27.999 TL

        HI-LEVEL 55' Frameless UHD QLED WebOS Tv 18.999 TL

        Onvo 55' Frameless 4K UHD Google QLED Tv 19.499 TL

        Nordmende 50' QLED Tv 16.999 TL

        3

        Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL

        Schafer Chef Mix Mega Blender Set 2.499 TL

        English Home Stargiht Blender 1.699 TL

        Sinbo Cam Elektrikli Cezve 499 TL

        Schafer Tosthaus Tost Makinesi 2.199 TL

        Sinbo Çelik Çay Makinesi 1.399 TL

        Pierre Cardin Saç Düzleştirici 599 TL

        Kiwi Standlı Vantilatör 999 TL

        Kiwi Soğuk Buharlı Vantilatör 3.299 TL

        Kiwi Araç Süpürgesi 579 TL

        Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 799 TL

        4

        APEC Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

        Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 32.990 TL

        APEC APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.000 TL

        Katlanabilir Bisiklet 8.899 TL

        OLA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.500 TL

        5

        Piranha Çok Amaçlı Alet Seti 1.049 TL

        Piranha Titreşimli Zımpara Makinesi 1.099 TL

        Piranha Sıcak Silikon Tabancası 199 TL

        Kiwi Benzinli Çapa Makinesi 7.999 TL

        Kiwi Şarjlı Testere 1.399 TL

        Piranha Kuru-Yaş Süpürge Testeresi 849 TL

        Piranha Şarjlı Vidalama 1.149 TL

        Piranha Kırılabilir Şarjlı Vidalama 499 TL

        Piranha Darbeli Matkap 999 TL

        Piranha Matkap Ucu Seti 99,90 TL

        6

        Thull Bluetooth Parti Hoparlörü 749 TL

        RGB Bluetooth Hoparlör 399 TL

        Bluetooth Hoparlör 699 TL

        Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 599 TL

        Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 449 TL

        Powerbank 10.000 mAh 499 TL

        Powerbank 5.000 mAh 399 TL

        Kablosuz Powerbank 5.000 mAh 599 TL

        Duvar Şarj Cihazı 299 TL

        Thull Araç İçi Telefon Tutucu 299 TL

        Hızlı Şarj Kablosu 75 TL

        4'ü 1 Arada Hızlı Şarj Kablosu 129 TL

        Hızlı Şarj Kablosu 75 TL

        Klavye 349 TL

        Kablosuz Optik Mouse 149 TL

        Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı 299 TL

        Araç İçi Telefon Tutucu 129 TL

        7

        LAV Desenli Saklama Kabı 59,50 TL

        LAV Calista Kısa Meşrubat Bardağı 44,50 TL

        LAV Calista Uzun Meşrubat Bardağı 49,50 TL

        LAV Desenli Rimli Başucu Sürahisi 149 TL

        Kübe Buzluk 20 TL

        Çay Bardağı Taşıma Kabı 119 TL

        Rendeli Limon Sıkacağı 79,50 TL

        2 Katlı Lunch Box 149 TL

        Vip Ahmet Badya Seti 5'li 199 TL

        Seramik Dik Çerezlik 45,30 TL

        Seramik Salata Tabağı 119 TL

        Seramik Makarna Tabağı 129 TL

        Magnetli Kapı Sinekliği 149 TL

        Pencere Sinekliği 59,50 TL

        Pencere Sineklik 63,50 TL

        Ahşap Saplı Silikon Spatula Seti 2'li 99,50 TL

        Silikon Pilav Kaşığı ve Kepçe 79,50 TL

        Pratik Katlanır Sehpa 299 TL

        8

        Erkek Şortlu Pijama Takımı 379 TL

        Kol Düğmeli Şortlu Takım 399 TL

        Erkek Atlet 119 TL

        Kadın Bikini Külot 3'lü 119 TL

        English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 399 TL

        English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 299 TL

        English Home Tek Kişilik Yastık Alezi 299 TL

        English Home Yastık 179 TL

        Havlulu Mutfak Önlüğü 149 TL

        Kelebek Toka 79,50 TL

        Ütü Masası 699 TL

        Kanatlı Kurutmalık 349 TL

        Çok Amaçlı Sepet 84,50 TL

        Çamaşır Selesi 229 TL

        9

        Ayaklı Fileli Pota 379 TL

        Yumuşak Top Atan Oyuncak 419 TL

        Su Tabancası 119 TL

        3 Tekerlekli Bisiklet 599 TL

        Oyuncak Balon Tabancası 159 TL

        Oyuncak Plaj Kovası 119 TL

        Oyuncak Büyük Kamyon 729 TL

        10

        Bestway Şişme Oyun Havuzu 829 TL

        Şişme Oyun Havuzu 599 TL

        Fileli Yüzen Koltuk 699 TL

        Şişme Oyun Havuzu 399 TL

        Şeffaf Pencereli Deniz Yatağı 599 TL

        Sultan Deniz Yatağı 849 TL

        Çift Çember Mini Bebek Havuzu 249 TL

        Summer Essential Deniz Yatağı 349 TL

        Mini Sörf Şişme Binici 399 TL

        Hamak Deniz Yatağı 599 TL

        El Pompası 199 TL

        Yüzen Havuz Koltuğu 649 TL

        3'lü Simit Bebek Binici 599 TL

        11

        Lisanslı Çocuk Deniz Simidi 169 TL

        Lisanslı Çocuk Deniz Simidi 169 TL

        Sevimli Hayvanlar Çocuk Yüzme Simidi 159 TL

        Mickey&Friends Plaj Topu 199 TL

        Çocuk Deniz Simidi 149 TL

        Tropikal Baskılı Çocuk Deniz Simidi 129 TL

        Swim Safe Can Yeleği 299 TL

        Tekerlek Deniz Simidi 299 TL

        Çocuk Yüzme Simidi 249 TL

        Lisanslı Şişme Kolluk 169 TL

        Çocuk Şişme Kolluk 99,50 TL

        Şişme Kolluk 119 TL

        Klasik Plaj Topu 99,50 TL

        Spark Wave Yetişkin Dalış Maskesi ve Şnorkel Seti 599 TL

        Aqua Burst Essential Çocuk Yüzücü Gözlüğü 99,50 TL

        Aqua Burst Essential Yüzücü Gözlüğü 129 TL

        Bestway Explore Dalış Maskesi, Şnorkel, Palet Seti 799 TL

        Aqua Champ Çocuk Dalış Maskesi 249 TL

        Aqua Champ Çocuk Dalış Maskesi ve Şnorkel Seti 299 TL

        Yetişkin Dalış Maskesi 299 TL

        Bestway Accelerator Yetişkin Yüzücü Gözlüğü 169 TL

        Yetişkin Dalış Maskesi 399 TL

        Bestway Çocuk Yüzücü Gözlüğü 99,50 TL

        12

        Xtreme Air 3.66 m Bahçe Trambolini 19.999 TL

        H2OGO! Turbo Splash Çocuklar İçin Şişme Mega Su Parkı 34.999 TL

        Hydro-Force Oceana Kürekli Şişme SUP Sörf ve Kano Seti 14.999 TL

        Hydro-Force Mirovia Pro-Sport Bot 42.999 TL

        Hydro-Force Rapid X2 2 Kişilik Şişme Kano Seti 7.999 TL

        Hydro-Force Rapid X1 Tek Kişilik Şişme Kano Seti 6.799 TL

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