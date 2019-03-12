A101 14 Mart Aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İndirim takipçileri bu hafta A101'de hangi ürünleri bulacak? A101 14 Mart Aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde teknoloji kategorisinde indirimler mevcut. Teknoloji dışında giyim, mobilya ve gıda ürünlerinde de indirimler var. İşte A101 14 Mart Aktüel ürünler kataloğu...
HI-LEVEL uydu alıcılı led tv 1.199,00 TL
Piranha kablolu kulaklık 24,95 TL
Piranha manyetik telefon tutucu 12,95 TL
Piranha bluetooth spor kulaklık 34,95 TL
Piranha bluetooth hoparlör 34,95 TL
Samsung J410F cep telefonu 899,00 TL
Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 175,00 TL
SINGER dikiş makinesi 599,00 TL
Kiwi su ısıtıcı 34,95 TL
Piranha araç tipi el süpürgesi 49,95 TL
Aprilla saç düzleştirici 34,95 TL
Vestel blender 129,00 TL
Saç kesme makinesi 49,95 TL
Keçeli ütü masası kılıfı 9,95 TL
Örme runner 4,95 TL
Çift kişilik yatak örtüsü 49,95 TL
Çelik tencere 16 cm 49,95 TL
Çelik tencere 24 cm 69,95 TL
Çelik karnıyarık tenceresi 24 cm 64,95 TL
Çelik tencere 20 cm 64,95 TL
Mikrodalga saklama kabı 12,95 TL
Desenli kesme tahtası 12,95 TL
Trend uzun saklama kabı 5,50 TL
Porselen kahve fincan takımı 6'lı 29,95 TL
Manuel doğrayıcı 19,95 TL
2 kapaklı çekmeceli dolap 139,95 TL
Şeffaf pantolan askısı 4,95 TL
Elbise askısı 6'lı 4,95 TL
Çok amaçlı kutu 8,50 TL
Aprilla mini masaj aleti 12,50 TL
Oyuncak 3 tekerlekli mini motor 49,95 TL
Oyuncak kamyon 16,95 TL
Sabahattin Ali kitapları 3,95 TL
Oyuncak büyük olta seti 14,95 TL
Bayan ayakkabı 24,95 TL
Canlı çiçek çeşitleri 11,95 TL
Persil premium toz deterjan 29,95 TL
Ritm oda spreyi çeşitleri 6,45 TL
Peros konsantre yumuşatıcı çeşitleri 9,95 TL
Peros çamaşır suyu 8,45 TL
Kotex hijyenik ped 16,90 TL
Sırma mısırözü yağı 28,95 TL
Hastavuk piliç bonfile 15,95 TL
Beşler gold dana kangal fermente sucuk 13,95 TL
Torku ayran 5,75 TL
Tat kırmızı mercimek 9,95 TL
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