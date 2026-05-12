A101 14 Mayıs 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu: Bu Perşembe A101 marketlerde hangi ürünler satışa çıkacak?
A101, bu haftanın Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 14 Mayıs Perşembe itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak kampanya kapsamında beyaz eşyadan teknolojik cihazlara, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, müzik ekipmanlarından piknik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi raflarda olacak. Ayrıca yatak odası ürünleri ve evcil hayvanlara yönelik çeşitli ekipmanlar da indirimli seçenekler arasında yer alıyor. İşte 14 Mayıs 2026 A101 aktüel ürün kataloğunun detayları…
A101 marketin 14 Mayıs 2026 tarihli yeni “Aldın Aldın” aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Perşembe gününden itibaren mağazalarda araç içi buzdolabı, dijital piyano, keman, taşınabilir Bluetooth hoparlör ve televizyon gibi elektronik ürünler satışa sunulacak. Ayrıca çamaşır makinesi, çekmeceli derin dondurucu ve çok fonksiyonlu pişirici gibi ev aletleri de kampanya kapsamında yer alıyor. Bunlara ek olarak deterjan hazneli basınçlı su tabancası, motosiklet brandası, üç tekerlekli elektrikli moped ve para sayma makinesi gibi farklı kategorilerde ürünler de raflarda olacak. İşte 14 Mayıs 2026 A101 aktüel ürün kataloğu ve fiyat detayları…
85" Frameless 4K UHD Google Qled TV 49.999 TL
120W taşınabilir bluetooth Hoparlör 10.999 TL
55" 4K Whale TV 18.999 TL
Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv 18.499 TL
32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 7.999 TL
Şarjlı Polisaj Makinesi 1.499 TL
Oto Araç İçi Buzdolabı 2.799 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 6.499 TL
Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba 249 TL
Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu 349 TL
Kablosuz Kulaklık 699 TL
BLuetooth Kulakiçi Kulaklık 349 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Silver Çamaşır Makinesi 16.999 TL
Çok Fonksiyonlu Pişirici 799 TL
Mikrodalga FIrın 2.999 TL
Singer Overlok Makinesi 8.999 TL
4 Dilim Tost Makinesi 1.099 TL
Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL
Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL
Waffle Makinesi 899 TL
Kablolu Dik Süpürge 1.699 TL
5 in 1 Epilasyon Seti 1.399 TL
Su Isıtıcı 599 TL
Elektrikli Çay Makinesi 1.499 TL
APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
Motosiklet Brandası 299 TL
Motor Interkom 999 TL
Kumandalı 2'li LED 369 TL
Kask Bölmeli Motosiklet Sırt ÇanTAsı 899 TL
26 Jantlı Çift Amortisörlü BisikleT 6.999 TL
88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano 12.999 TL
Tam Boy Keman 2.699 TL
Sahte Para Dedektörü 649 TL
Portatif Kasa 599 TL
PaRA Kasası 549 TL
Karışık Para Sayabilen Para Sayma Makinesi 4.699 TL
Akü Takviye Cihazı 2.299 TL
Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 429 TL
Kablosuz Dijital Hava Kompresörü 1.149 TL
Mini KOmpresör 849 TL
Araç Süpürgesi 399 TL
Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası 289 TL
Oto Telefon Tutucu 159 TL
Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL
Kör Nokta Aynası 95 TL
Direksiyon Güneşliği 119 TL
Küre Buzluk 44,50 TL
Hazneli Bas Çıkar Buzluk 32'li 229 TL
Pompalı Termos 1,5L 449 TL
Bambum Porselen Çerezlik 39,50 TL
Bulut Şekilli Cam Sunumluk 229 TL
Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 199 TL
Buzdolabı Saklama Kabı 3'lü 149 TL
Sürgülü Lavabo Süzgeci 69,50 TL
Süzgeçli Dik Kaşıklık 39,50 TL
3 Bölmeli Çerezlik 119 TL
2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL
Kulplu Pipetli Plastik Mug 229 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 749 TL
3 Saçaklı Punch Kırlent Kılıfı 159 TL
Koltuk Örtüsü 249 TL
Thermoboy Sıcak/Soğuk Tutucu Termos Poşet 12l 99,50 TL
Deri Erkek Kemer 249 TL
Suni Deri Kadın Kemer 2'li 179 TL
Spor Seyahat Çantası 349 TL
Kadın Yüksek Taban Sandalet 229 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 999 TL
Kanatlı Kurutmalık 729 TL
Lux Ütü Masası 1.349 TL
Duvar Saati 199 TL
Zigon Sehpa 3'lü 1.349 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 199 TL
Mop Tutucu 49,50 TL
Sıvı Sabunluk Sabunluk 54,50 TL
Çok Amaçlı ORganizerler 29,50 TL
Bambu Kapaklı Organizer Seti 119 TL
Papatya Ayna 119 TL
Çok Amaçlı Kapı Arkası Askısı 49,50 TL
Tavuklu Yetişkin Kedi Tam Yaş Mama 85g 23,50 TL
Ton Balıklı Yaş Kedi Maması 85g 26,50 TL
Kıyılmış Tonlu Kedi Yaş Maması 85g 44,50 TL
Sabunlu Kedi Kumu 10L 219 TL
Draje Çikolatalı Badem Şeker 150g 99 TL
Ülker Ece Bütün FIndıklı Sütlü Çikolata 350g 289 TL
Balin Nostaljik Kutu Karışık Çİkolata 300g 249 TL
Eti Ahenk Bol Sürtlü İkramlık Çikolata 300g 229 TL
Ülker Çokomel Marshmallow Bisküvü 35*12g 135 TL
Bayramlık Şeker 350g 99 TL
Karışık Meyve Aromalı Lokum 350g 69 TL
Teneke Ayçiçek Yağı 18L 1.749 TL
Domates Salçası 1650g 139,50 TL
Toz Deterjan 9 KG 439 TL
Ultra Çamaşır Suyu 3,75L 169 TL
Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 48'li 319 TL
Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu 16'Lı 189 TL
Deniz Tuzu Saç Spreyi 200 ml 179 TL
Makyaj Sabitleyici Sprey 189 TL
Işıltılı Makyaj Bazı 299 TL
Dondurulmuş Ton Balıklı Onigiri 250G 179 TL
Az Yağlı Yoğurt 9KG 379 TL
Yüksek Proteinli Süt 1L 75 TL
Gemlik Doğal Yağlı Sİyah Zeytin 1KG 149,50 TL
Kakule Aromalı DibeK Kahvesi 100g 99,50 TL
Tchibo Gold Çekirdek Kahve 1KG 999 TL
Kabuklu Ceviz 500g 115 TL
Kavrulmuş Antep Fıstığı 250g 299 TL