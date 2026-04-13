A101 16 Nisan 2026 aktüel kataloğu: Bu Perşembe A101 marketlere Televizyon ve Buzdolabı geliyor!
A101 marketin 16 Nisan 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Perşembe günü A101 marketlerde televizyon, bluetooth kulak içi kulaklık, katlanabilir ayarlı dizüstü bilgisayar ve tablet standı, üç tekerlekli elektrikli moped, elektrikli motorlu bisiklet, oto turbo fanlı süpürge, cam ankastre set, buzdolabı, motor kaskı, şarjlı pratik rondo, el blender seti, koltuk ve halı yıkama makinesi, drone, ışıklı paten, tuşlu tuş hassasiyetli piyano, gölgelikli salıncak, kumandalı aküllü araba, valiz çeşitleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101 16 Nisan 2026 Aldın Aldın broşürü ve ürün fiyatları listesi...
A101 16 NİSAN 2026 ALDIN ALDIN KATALOĞU
70" UHD Smart tv 42.999 TL
50" 4K Ultra Smart LED Tv 26.999 TL
TV Box S 3. Nesil Medya Oynatıcı 3.999 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 9.599 TL
Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL
Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 429 TL
Akım Korumalı 2 USB 1 Type-C 6'lı Uzatma Kablosu 469 TL
EV2 Elektrikli Araç 329.990 TL
VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL
VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
VM6 Elektrikli Moped 59.990 TL
Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.499 TL
Oto Turbo Fanlı Süpürge 1.399 TL
Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 1.199 TL
Motor Kaskı 1.999 TL
Lastik Parlatıcı Jel 400 ml 75 TL
Çizik Alıcı Jel Cila 300 ml 59,50 TL
Parlatıcı Sıvı Cila 300 ml 59,50 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 15.399 TL
Çamaşır Makinesi 15.999 TL
Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL
Buzdolabı 18.999 TL
Thermocooker Akıllı Mutfak Robotu 15.999 TL
Elektrikli Düdüklü Tencere 4.499 TL
Retro Kettle 1.299 TL
Şarjlı Pratik Rondo 499 TL
Çok Güçlü 4 Başlıklı Masaj Aleti 1.299 TL
6'sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti 1.499 TL
5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.599 TL
Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Cyclone Süpürge 4.899 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
Buharlı Ütü 799 TL
12 V Kumandalı Akülü Araba 11.999 TL
Smart Drone 1.799 TL
20 Jant Bisiklet 3.890 TL
Işıklı Paten 799 TL
Tahta Kaykay 599 TL
LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı 799 TL
88 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Piyano 11.999 TL
61 Tuşlu Org 1.099 TL
Orta Boy PP Valiz 899 TL
Büyük Boy PP Valiz 1.099 TL
Kabin Boy PP Valiz 839 TL
PP Makyaj Çantası 349 TL
Yetişkin Güneş Gözlükleri 199 TL
Çocuk Güneş Gözlükleri 199 TL
Tek Kişilik Alez 349 TL
Çift Kişilik Alez 449 TL
Yastık Alezi 99,50 TL
18 Parça Bardak Takımı 479 TL
Derin Fırın Tepsisi 339 TL
6'lı Pasta Tabağı 199 TL
Çok Amaçlı Kase 109 TL
Bölmeli Tereyağlık 109 TL
6'lı Çay Bardağı 199 TL
Kapaklı Servis Tabağı 429 TL
18 Parça Yemek Takımı 1.999 TL
36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.399 TL
Çelik Güveç Sahan Set 1.199 TL
Sahan Set 3'lü 999 TL
Sunumluk Tepsi 2'li 94,50 TL
Aynalı Kulplu Gold Tepsi 135 TL
Gold Metal Çerezlik 4'lü 94,50 TL
4 Parça Boncuklu Fincan Seti 219 TL
Cam Desenli Ayaklı Sunum Tepsisi 229 TL
Gölgelikli Salıncak 3.999 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL
Dağcı Çantası 399 TL
6 Kanat Rüzgarlık 449 TL
Çantalı Portatif Ocak 1.099 TL
Turbo Kamp Ocağı 299 TL
Paracord Bileklik 119 TL
Tulum Peyniri 250g 199 TL
Teneke Türk Kahvesi 250g 159 TL
100'lü Demlik Poşet Çay 99 TL
Kakaolu Fıstık Kreması 225 TL
Hijyenik Ped 35 TL
Sprey Temizleyici 900 ml 65 TL
3 KG Az Yağlı Yoğurt 149,50 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 399 TL
Dondurulmuş Böğürtlen 300g 189 TL
Dondurulmuş Frambuaz 300g 319 TL
6x200 ML Maden Suyu 72 TL
Leblebi Şekeri 75g 16,50 TL
Susamlı Fıstık 150g 29,50 TL
İnfüze Çilek 100g 89,50 TL
Kuru Mango 100g 89,50 TL
Soft Hurma 200g 75 TL
Hindistan Cevizi Aromalı Gofret 350g 65 TL
Yer Fıstıklı Yüksek Protein Bar 45g 59,50 TL
Oyuncak Astro Robotto 549 TL
Çantalı Boyama Seti 349 TL
Oyuncak Su Devir Daimli Mutfak Lavabosu Seti 599 TL
Yaz Sil Aktivite Kitabı 75 TL
Boyama Kitabı 39,50 TL
Aktivite Seti 169 TL
Çok Amaçlı Solventsiz Yapıştırıcı 20 ml 49,50 TL
Oyuncak Hot Wheels Tekli Araba 115 TL
Lisanslı Stick Yapıştırıcı 8,2g 42,50 TL
Lisanlı Spiral Resim Defteri 34,50 TL
Piknik Sepetli Pastalı Çay Seti 169 TL
Oyuncak Pilot Bebek 399 TL
Oyuncak Işıklı Pop It 229 TL
Pelüş Baykuş 549 TL
Ben Kimim? Kutu Oyunu 149 TL