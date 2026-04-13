        Haberler Bilgi Alışveriş A101 16 Nisan 2026 aktüel kataloğu: Bu Perşembe A101 marketlere Televizyon ve Buzdolabı geliyor! A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var?

        A101 marketin 16 Nisan aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta Perşembe günü tüm A101 marketlerde beyaz eşyadan teknolojik aletlere, mutfak gereçlerinden müzik aletlerine, çocuk oyuncaklarından 23 Nisan etkinlik eşyalarına, bahçe ekipmanlarından abur cuburlara kadar çeşitli ürünler alışverişseverlerin satışına sunulacak. İşte A101 16 Nisan 2026 Aldın Aldın broşürü haberimizde...

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 13:10 Güncelleme:
        1

        A101 marketin 16 Nisan 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Perşembe günü A101 marketlerde televizyon, bluetooth kulak içi kulaklık, katlanabilir ayarlı dizüstü bilgisayar ve tablet standı, üç tekerlekli elektrikli moped, elektrikli motorlu bisiklet, oto turbo fanlı süpürge, cam ankastre set, buzdolabı, motor kaskı, şarjlı pratik rondo, el blender seti, koltuk ve halı yıkama makinesi, drone, ışıklı paten, tuşlu tuş hassasiyetli piyano, gölgelikli salıncak, kumandalı aküllü araba, valiz çeşitleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101 16 Nisan 2026 Aldın Aldın broşürü ve ürün fiyatları listesi...

        2

        A101 16 NİSAN 2026 ALDIN ALDIN KATALOĞU

        70" UHD Smart tv 42.999 TL

        50" 4K Ultra Smart LED Tv 26.999 TL

        TV Box S 3. Nesil Medya Oynatıcı 3.999 TL

        40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 9.599 TL

        Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL

        Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 429 TL

        Akım Korumalı 2 USB 1 Type-C 6'lı Uzatma Kablosu 469 TL

        3

        EV2 Elektrikli Araç 329.990 TL

        VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Mat Siyah 19.990 TL

        VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

        VM6 Elektrikli Moped 59.990 TL

        Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.499 TL

        Oto Turbo Fanlı Süpürge 1.399 TL

        Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 1.199 TL

        Motor Kaskı 1.999 TL

        Lastik Parlatıcı Jel 400 ml 75 TL

        Çizik Alıcı Jel Cila 300 ml 59,50 TL

        Parlatıcı Sıvı Cila 300 ml 59,50 TL

        4

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 15.399 TL

        Çamaşır Makinesi 15.999 TL

        Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

        Buzdolabı 18.999 TL

        5

        Thermocooker Akıllı Mutfak Robotu 15.999 TL

        Elektrikli Düdüklü Tencere 4.499 TL

        Retro Kettle 1.299 TL

        Şarjlı Pratik Rondo 499 TL

        Çok Güçlü 4 Başlıklı Masaj Aleti 1.299 TL

        6'sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti 1.499 TL

        5 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.599 TL

        Saç Kurutma Makinesi 999 TL

        Cyclone Süpürge 4.899 TL

        Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

        Buharlı Ütü 799 TL

        6

        12 V Kumandalı Akülü Araba 11.999 TL

        Smart Drone 1.799 TL

        20 Jant Bisiklet 3.890 TL

        Işıklı Paten 799 TL

        Tahta Kaykay 599 TL

        LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı 799 TL

        88 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Piyano 11.999 TL

        61 Tuşlu Org 1.099 TL

        7

        Orta Boy PP Valiz 899 TL

        Büyük Boy PP Valiz 1.099 TL

        Kabin Boy PP Valiz 839 TL

        PP Makyaj Çantası 349 TL

        Yetişkin Güneş Gözlükleri 199 TL

        Çocuk Güneş Gözlükleri 199 TL

        Tek Kişilik Alez 349 TL

        Çift Kişilik Alez 449 TL

        Yastık Alezi 99,50 TL

        8

        18 Parça Bardak Takımı 479 TL

        Derin Fırın Tepsisi 339 TL

        6'lı Pasta Tabağı 199 TL

        Çok Amaçlı Kase 109 TL

        Bölmeli Tereyağlık 109 TL

        6'lı Çay Bardağı 199 TL

        Kapaklı Servis Tabağı 429 TL

        9

        18 Parça Yemek Takımı 1.999 TL

        36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.399 TL

        Çelik Güveç Sahan Set 1.199 TL

        Sahan Set 3'lü 999 TL

        Sunumluk Tepsi 2'li 94,50 TL

        Aynalı Kulplu Gold Tepsi 135 TL

        Gold Metal Çerezlik 4'lü 94,50 TL

        4 Parça Boncuklu Fincan Seti 219 TL

        Cam Desenli Ayaklı Sunum Tepsisi 229 TL

        10

        Gölgelikli Salıncak 3.999 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

        Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

        Dağcı Çantası 399 TL

        6 Kanat Rüzgarlık 449 TL

        Çantalı Portatif Ocak 1.099 TL

        Turbo Kamp Ocağı 299 TL

        Paracord Bileklik 119 TL

        11

        Tulum Peyniri 250g 199 TL

        Teneke Türk Kahvesi 250g 159 TL

        100'lü Demlik Poşet Çay 99 TL

        Kakaolu Fıstık Kreması 225 TL

        Hijyenik Ped 35 TL

        Sprey Temizleyici 900 ml 65 TL

        12

        3 KG Az Yağlı Yoğurt 149,50 TL

        Yarım Yağlı Tost Peyniri 399 TL

        Dondurulmuş Böğürtlen 300g 189 TL

        Dondurulmuş Frambuaz 300g 319 TL

        13

        6x200 ML Maden Suyu 72 TL

        Leblebi Şekeri 75g 16,50 TL

        Susamlı Fıstık 150g 29,50 TL

        İnfüze Çilek 100g 89,50 TL

        Kuru Mango 100g 89,50 TL

        Soft Hurma 200g 75 TL

        14

        Hindistan Cevizi Aromalı Gofret 350g 65 TL

        Yer Fıstıklı Yüksek Protein Bar 45g 59,50 TL

        15

        Oyuncak Astro Robotto 549 TL

        Çantalı Boyama Seti 349 TL

        Oyuncak Su Devir Daimli Mutfak Lavabosu Seti 599 TL

        Yaz Sil Aktivite Kitabı 75 TL

        Boyama Kitabı 39,50 TL

        Aktivite Seti 169 TL

        Çok Amaçlı Solventsiz Yapıştırıcı 20 ml 49,50 TL

        Oyuncak Hot Wheels Tekli Araba 115 TL

        Lisanslı Stick Yapıştırıcı 8,2g 42,50 TL

        Lisanlı Spiral Resim Defteri 34,50 TL

        Piknik Sepetli Pastalı Çay Seti 169 TL

        Oyuncak Pilot Bebek 399 TL

        Oyuncak Işıklı Pop It 229 TL

        Pelüş Baykuş 549 TL

        Ben Kimim? Kutu Oyunu 149 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
