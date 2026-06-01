Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 4 HAZİRAN 2026 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU: Bu Perşembe A101 marketlere neler geliyor, indirimli fırsat ürünleri neler?

        A101 4 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Perşembe A101 marketlere Mangallı Masa, Plaj Şemsiyesi ve Piknik Termosu geliyor!

        A101'in merakla beklenen 4 Haziran 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Haziran ayının ilk aktüel kampanyasında özellikle yaz sezonuna yönelik ürünler dikkat çekerken; plaj malzemeleri, piknik ürünleri, mutfak gereçleri ve elektronik cihazlar geniş bir yelpazede tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yoğun ilgi görmesi beklenen katalogda ayrıca çocuk ürünleri ve günlük ihtiyaçlara yönelik fırsat ürünleri de yer alıyor. Peki, 4 Haziran 2026 A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var, fiyatlar nasıl şekillendi? İşte Aldın Aldın broşürü ve öne çıkan kampanya detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 12:30 Güncelleme:
        1

        A101 marketin 4 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Farklı kategorilerde geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken, televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı ve dikiş makinesi gibi elektronik ve beyaz eşya ürünlerinin yanı sıra mangallı masa, plaj şemsiyesi, piknik termosu ve vantilatör gibi yazlık ürünler de raflarda yerini alıyor. Ayrıca blender seti, benzinli motosiklet, motorlu bisiklet ve tesettür mayo gibi çeşitli ürünler de katalogda öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. İşte yeni haftanın 4 Haziran 2026 Aldın Aldın ürünleri ve kampanya ayrıntıları haberimizde…

        2

        Samsung 58U8000F 58" UHD Smart TV: 31.999 TL

        Samsung QE50Q7FAAUXTK 50" QLED TV: 28.999 TL

        Philips 65PUS7000/62 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV: 38.999 TL

        Hi-Level HL32HMLN-A14S 32" Frameless HD Ready Android 14 Smart TV: 6.499 TL

        Piranha 5439-A Su Geçirmez Telefon Kılıfı: 199 TL

        Piranha 2071 Bluetooth Gaming Kulaklık: 649 TL

        3

        SEG CM 10121 INV 10 kg Çamaşır Makinesi: 18.499 TL

        SEG CM 711 7 kg Çamaşır Makinesi: 14.999 TL

        SEG BM 501S0 D Bulaşık Makinesi (5 Programlı): 13.999 TL

        SEG LF 2831 Buzdolabı (242 L Net Hacim): 14.999 TL

        4

        Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi: 8.999 TL

        English Home MBS 3001 Mini Blender Seti: 1.899 TL

        English Home CMK 6030 Çay Makinesi: 1.599 TL

        Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve: 649 TL

        Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 899 TL

        Kiwi KFAN-7608 Şarjlı Masaüstü Vantilatör: 439 TL

        Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör: 1.399 TL

        Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti: 799 TL

        Sinbo SHC-1905 Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi: 799 TL

        Pierre Cardin Epilasyon Seti: 699 TL

        Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü: 649 TL

        Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge: 4.999 TL

        Regal RK1000 Kablolu Dik Süpürge: 1.599 TL

        5

        Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet: 29.990 TL

        APEC 125 CC Benzinli Motosiklet: 39.990 TL

        APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 49.990 TL

        6

        Zorluteks Karakter Lisanslı Plaj Havlusu (75x150 cm): 549 TL

        Zorluteks Taraftar Lisanslı Plaj Havlusu (75x150 cm): 549 TL

        Baskılı Plaj Havlusu (70x150 cm): 199 TL

        Peştemal Armürlü Plaj Havlusu (70x140 cm): 149 TL

        Çocuk Panço Dijital Baskılı (70x75 cm): 299 TL

        Tesettür Mayo Çeşitleri: 499 TL

        Dijital Baskılı Kadın Deniz Şortu: 169 TL

        Kadın Deniz Şortu: 149 TL

        Dijital Baskılı Erkek Deniz Şortu: 169 TL

        Erkek Deniz Şortu: 149 TL

        Bahçe / Plaj Şemsiyesi (~200 cm): 1.199 TL

        Tilt Plaj Şemsiyesi (~170 cm): 799 TL

        Şemsiye Sabitleme Aparatı: 99,50 TL

        Plaj Çantası: 219 TL

        Makyaj Çantası Çeşitleri: 149 TL

        Deniz Makarnası: 49,50 TL

        Kız/Erkek Çocuk Havuz/Deniz Patiği: 149 TL

        Juno Ocean Erkek Deniz Ayakkabısı: 199 TL

        Juno Ocean Kadın Deniz Ayakkabısı: 199 TL

        7

        Hascevher Kızartma Tenceresi (20 cm): 379 TL

        Hascevher Lavilla Tencere Seti: 999 TL

        Hascevher Tava ve Sahan Seti: 499 TL

        Hascevher Mini Tencere / Mini Sütlük: 249 TL / 199 TL

        Nehir Mini Metal Servis Gereçleri: 139 TL

        Paşabahçe Linka 18 Parça Bardak Takımı: 489 TL

        Paşabahçe Aqua Kahve Fincan Takımı 2'li: 109 TL

        Luminarc Yemek Takımı Parçaları (Tabak, Kase adet fiyatı): 89,50 TL

        4 Parça Boncuklu Fincan Seti: 219 TL

        Porselen Dik Kenarlı Çerezlik: 44,50 TL

        Porselen Dik Kenarlı Tatlı Tabağı / Kayık Tabak: 79,50 TL

        Tutmalı Termos Bardak (400 ml): 499 TL

        Porselen Fincan: 89,50 TL

        Lisanslı Masa Üstü Çekmeceli Organizer / Çöp Kovası / Kalemlik: 109 TL / 79,50 TL / 109 TL

        Dikdörtgen Kahvaltılık 6'lı: 149 TL

        Kilitli Saklama Kabı Seti 4'lü: 249 TL

        Çubuk Buzluk 10 Gözlü: 39,50 TL

        Süzgeçli Huni 3'lü / Erzak Küreği 3'lü: 29,50 TL

        Dondurma Kalıbı 6'lı: 39,50 TL

        Ruj Organizeri: 79,50 TL

        Çok Amaçlı Organizer: 119 TL

        Kristal Çekmeceli Organizer: 129 TL

        Çay Kutusu: 99,50 TL

        Fiyonk Figürlü Borosilikat Kupa (300 ml): 169 TL

        Borosilikat Kare Bardak 3'lü (350 ml): 169 TL

        Borosilikat Sütlük (500 ml): 69,50 TL

        Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 4'lü: 179 TL

        Bambu Tabaklı Borosilikat Kupa: 109 TL

        Dekoratif Ayna: 499 TL

        8

        Türkiye World Cup 26 FIFA Lisanslı Tişört: 399 TL

        Silikon Bileklik: 49,50 TL

        Hummel Erkek Tişört: 249 TL

        Kadın Tişört: 249 TL

        Su Emici Mutfak Halısı (45x115 cm): 249 TL

        Elsim Home Pamuklu Paspas (40x60 cm): 129 TL

        Elsim Home Pamuklu Paspas 2'li (50x80 cm + 50x40 cm): 329 TL

        Dart Seti: 329 TL

        Triathlon Voleybol / Futbol / Rugby Topu: 349 TL

        El Pompası: 149 TL

        Masa Tenisi Raketi 2'li: 169 TL

        Badminton Seti: 249 TL

        Triathlon Çift Amortisörlü Stepper Egzersiz Aleti: 1.499 TL

        Triathlon Katlanabilir Dikey Tırmanma Egzersiz Aleti: 2.499 TL

        9

        Katlanabilir Portatif Mangallı Masa (145x80 cm): 7.699 TL

        Castle Desenli İzolasyonlu Piknik Çantası (20 L): 279 TL

        Castle Desenli İzolasyonlu Piknik Sepeti (25 L): 444 TL

        Aprilla Dikey LED Sinek Öldürücü: 275 TL

        Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü: 449 TL

        Piranha 45640 Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu: 399 TL

        Işıldak (Portatif Katlanabilir, 3 LED Panel): 149 TL

        Şarj Edilebilir LED Fener (1200 mAh): 499 TL

        Şarjlı Solar Kamp Lambası: 149 TL

        KGWG-216 Çok Fonksiyonlu Otomatik Bahçe Sulama Tabanca Seti: 249 TL

        KGWG-217 Çok Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabanca Seti: 349 TL

        Castle Musluklu Piknik Termosu (6,5 L): 469 TL

        MRY Kapaklı Jet Doldur Kullan Çakmak: 29,50 TL

        Körüklü Pipet Jelatinli (50'li): 50 TL

        10

        Triathlon T-137 LED Işıklı Çocuk Scooter: 999 TL

        Pilsan Kontrollü Bisiklet Pony: 1.099 TL

        Oyuncak Katlı Yarış Seti (33 Parça): 729 TL

        Hot Wheels Fast & Furious Temel Arabalar: 249 TL

        Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri: 419 TL

        Oyuncak Sevimli Puset: 239 TL

        Dolu Su Fonksiyonlu Katlanabilir Kaydırak: 899 TL

        Dolu Koruma Barlı Salıncak: 429 TL

        Disney Prenses Figürleri: 129 TL

        Toy Story Oyuncak Mikro Figürler: 89,50 TL

        Kasalı Meyve Kesme Seti (28 Parça): 329 TL

        Barbie Chelsea Meslekleri Öğreniyor Bebek Serisi: 419 TL

        Oyuncak Kartela Blender Seti (8 Parça): 269 TL

        Oyuncak Kurmalı Hayvanlar: 89,50 TL

        Parlak Figürlü Anahtarlık: 49,50 TL

        Dolu Oyuncak Büyük Kepçeli Arabam: 699 TL

        Oyuncak Tabanca (4 Parça): 199 TL

        Almira Aşçılı Mutfak Seti (13 Parça): 459 TL

        Oyuncak Elly's ve Büyük At: 379 TL

        Dolu Bingit İlk Motosikletim: 999 TL

        Yıldız Puzzle Blok (320 Parça): 289 TL

        Çocuk Akademi Bilmecelerle Renkler Kitabı: 149 TL

        Etkinlik Kitapları Nokta Birleştirme: 37,50 TL

        11

        Eti Paykek Kakaolu Portakallı Mini Kek (150 g): 50 TL

        Eti Petit Beurre Muzlu Kremalı Kakaolu Bisküvi (270 g): 69 TL

        Eti Hoşbeş Muz Kremalı Gofret (120 g): 49 TL

        Ülker Kekstra Konfeti Çikolatalı Soslu Kek (38 g): 12,50 TL

        Invite Meyveli Kek (40 g): 8,50 TL

        Bonucci Minito Kakao Kaplamalı Süt Kremalı Kek (40 g): 10 TL

        Big Babol Magic Cubes Karışık Meyve Aromalı Sakız (86 g): 75 TL

        Nazar Karışık Meyve Aromalı Sakız (80 g): 23,50 TL

        LOL Sürpriz Bavul Hediyeli Şeker (15 g): 79,50 TL

        Haribo Chamallows Karamel Dolgulu Yumuşak Şekerleme (160 g): 49 TL

        Chupa Chups Skull Çilek & Misket Limonu Aromalı Lolipop (15 g): 14,50 TL

        Sweeto Kola Aromalı Yumuşak Şekerleme (20 g): 10 TL

        Funzi Sık Patlat Yumuşak Şeker (40 g): 10 TL

        Haribo Primavera Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şekerleme (200 g): 49 TL

        Haribo Futbool Meyve Aromalı Karışık Yumuşak Şekerleme (200 g): 49 TL

        12

        Doritos Turca Haşhaş Mısır Cipsi (135 g): 51 TL

        Yayla Notto Yoğurt & Mevsim Yeşillikleri Çeşitli Nohut Cipsi (55 g): 49,50 TL

        Yayla Hitos Yer Fıstığı Ezmeli Fırınlanmış Mısır Cipsi (100 g): 37,50 TL

        Mısır Cipsi Çeşitleri (35 g - Hello Kitty / Hot Wheels vb.): 22,50 TL

        Obsesso Soğuk Kahve Çeşitleri (250 ml): 49,50 TL

        Çaykur 42 No'lu Tirebolu Çayı (500 g): 169,95 TL

        Doğadan Matcha Yeşil Çay Tozu (25 g): 229,50 TL

        Coca Cola Gazlı İçecek Çeşitleri (500 ml): 55 TL

        Fuse Tea Soğuk Çay (200 ml): 17,50 TL

        Sırma Churchill Maden Suyu (250 ml): 22,50 TL

        Lavi Kayısı / Mango Nektarı (1 L): 60 TL

        Maylo 3 Katlı Tuvalet Kağıdı (40'lı): 279 TL

        Maylo 3 Katlı Kağıt Havlu (16'lı): 189 TL

        Ariel Oxi Extra Toz Deterjan (3 kg): 179 TL

        Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı (2470 ml): 199 TL

        Domestos Ultra Çamaşır Suyu (750 ml) + Domestos Köpük Gücü (450 ml) Paket: 139 TL

        Garnier Sorbe Yüz Kremi (85 ml): 299 TL

        Elseve Glycolic Gloss Parlaklık Veren Saç Bakım Kremi (250 ml): 189 TL

        Elseve Glycolic Gloss Mükemmel Parlaklık Saç Maskesi (300 ml): 299 TL

        Elseve Glycolic Gloss Saç Serumu (150 ml): 279 TL

        Le Petit Marseillais Duş Jeli (650 ml): 149 TL

        Beauty Girl Katlanır Aynalı Tarak: 49,50 TL

        13

        Kaanbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (700 g): 299 TL

        La Vache Qui Rit Krem Peynir (400 g): 139 TL

        Tahsildaroğlu Klasik Beyaz Peynir (500 g): 199 TL

        La Vache Qui Rit Üçgen Peynir (24x12.5 g): 139 TL

        Feast Dondurulmuş Kaplamalı Peynir Çubukları (300 g): 139 TL

        Heinz Sos Seti 4'lü (Hediyeli): 349 TL

        Nescafe Xpress Orijinal Soğuk Kahve (1 L): 149 TL

        Dripesso Espresso Çekirdek Kahve (1 kg): 845 TL

        Beta Kızıl Dem Demlik Poşet Çay (100'lü): 114,95 TL

        Knorr Bardak Makarna Çeşitleri (48 g): 17,50 TL

        Knorr Mac & Cheese (212 g): 82,50 TL

        Nestle Nesquik Harfler Kakaolu Tahıl Gevreği (310 g): 89,50 TL

        Nestle Nesfit Çikolatalı Granola (300 g): 129 TL

        Red Bull Enerji İçeceği (4x250 ml): 195 TL

        Fairy Platinum Fresh Bulaşık Makinesi Kapsülü (40'lı): 319 TL

        Vernel Max Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (960 ml): 79,50 TL

        14

        Ettat Dondurulmuş Dana Kıyma (1 kg): 650 TL

        Yıldız Çiftliği Dondurulmuş Piliç Bonfile: 219 TL

        SuperFresh Dondurulmuş Pizza King Extra (475 g): 185 TL

        SuperFresh Dondurulmuş Mantı (400 g): 94,50 TL

        Porsiyon Dondurulmuş İçli Köfte (320 g): 119,50 TL

        Cem Dondurulmuş İnce Çıtır Patates (2,5 kg): 209,50 TL

        Bidsa Dondurulmuş Tavuklu Sebzeli Ramen (420 g): 179,50 TL

        Dardanel Dondurulmuş Somon Porsiyon (400 g): 189 TL

        Pınar Gurme Dondurulmuş Dana Extra Burger (2x120 g): 229 TL

        Aspiliç Dondurulmuş Piliç Acılı Lokma (500 g): 119,50 TL

        Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri (1,5 kg): 399 TL

        Peysan Tam Yağlı Taze Süzme Peynir (600 g): 149 TL

        Milkten Labne (3x180 g): 149 TL

        Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam (900 g): 139,50 TL

        Pınar Lezzet Keyfi Salam (75 g): 23,50 TL

        Orkide Ayçiçek Yağı (2 L): 224,50 TL

        Sütaş Süt Çeşitleri (6x180 ml): 95 TL

        Danette Karamelli Puding (4x100 g): 69,50 TL

        Biscolata Ice & Fire Bademli Mousse Krema Dolgulu Kek (40 g): 30 TL

        Mutlukal Tam Buğdaylı Lavaş 6'lı (390 g): 39,50 TL

        Kemal Öz Yumurtalı Erişte (500 g): 39,50 TL

        Wasa Lifli Gevrek Ekmek (230 g): 95 TL

        Pakmaya Magnolia Puding (125 g): 35 TL

        Knorr Makarna Sosu Çeşitleri: 57,50 TL

        Aysan Kornişon Turşu No:0 (670 g): 89,50 TL

        Kühne Taneli Hardal (190 g): 99,50 TL

        Gürsoy Çifte Kavrulmuş Fındık Ezmesi (320 g): 175 TL

        Metin Çilek Reçeli (1 kg): 115 TL

        Seyidoğlu Kuru İncirli & Cevizli Yaz Helvası (350 g): 75 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
