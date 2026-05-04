        A101 7 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI: Bu Perşembe günü A101 marketlere neler geliyor, indirimli ürünler neler?

        A101 marketin 7 Mayıs 2026 aktüel kataloğu belli oldu. Bu Perşembe günü tüm A101 marketlere teknolojik aletlerden elektronik eşyalara, bahçe ekipmanlarından mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden abur cuburlara, yatak odası eşyalarından çocuk oyuncaklarına kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101 7 Mayıs 2026 Aldın Aldın broşürü ve ürün fiyatları...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 13:18 Güncelleme:
        1

        A101 marketin 7 Mayıs 2026 aktüel kataloğu belli oldu. Bu Perşembe günü tüm A101 marketlere hareketli akıllı led ekran, televizyon, cep telefonu, cam ankastre set, şarjlı dik süpürge, koltuk ve halı yıkama makinesi, blender seti, toz torbasız süpürge, scooter, üç tekerlekli moped, benzinli motosiklet, sensörlü duvar lambası, led'li saplama aydınlatma, katlanır bahçe masası, portatif çok amaçlı dolap, makyaj masası seti, kumandalı akülü araba, amortisörlü bisiklet gibi birçok ürün satışa çıkacak. İşte A101 7 Mayıs 2026 Perşembe Aldın Aldın aktüel broşürü haberimizde...

        2

        Hareketli Akıllı LED Ekran 29.499 TL

        65" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 26.999 TL

        55" Frameless UHD QLED WEBOS Tv 18.499 TL

        50" 50NM1105 4K Whale TV 15.999 TL

        Onetouch 4021 Cep Telefonu 1.599 TL

        Philips Alkalin AAA İnce Pil 4'lü 64,50 TL

        Philips Alkalin AAA Kalem Pil 4'lü 64,50 TL

        3

        Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 15.999 TL

        Philips Şarjlı Dik Süpürge 11.949 TL

        Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

        İkisi Bir Arada Saç Maşası ve Düzleştirici 999 TL

        Singer Dikiş Makinesi 5.799 TL

        Philips Buharlı Ütü 3.299 TL

        Stantlı Mikser 2.999 TL

        Multi Blender Seti 2.299 TL

        Philips Toz Torbasız Süpürge 6.499 TL

        Çay Makinesi 2.599 TL

        6 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL

        4

        RSX4 125 CC Maxi Scooter 59.990 TL

        APT4 Üç Tekerlekli Moped 49.990 TL

        125 CC Benzinli Motosiklet 39.990 TL

        5

        Minderli Oturma Grubu Seti 4.250 TL

        Solar Sensörlü Duvar Lambası 269 TL

        Büyük Boy Bahçe Seti 3'lü 369 TL

        Paslanmaz Solar LED'li Saplama Aydınlatma 89,50 TL

        25L İzotermik Piknik Çantası 469 TL

        Ahşap Saksı 3,3L 159 TL

        Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 1.199 TL

        6

        Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 69,50 TL

        Kapaklı Şişe 119 TL

        Ayaklı Sunum Bardağı 44,50 TL

        Desenli Dondurma/Tatlı Kasesi 49,50 TL

        Round Saklama Kabı 119 TL

        Kulplu Bardak 49,50 TL

        7

        Dikdörtgen Ayaklı Servis Tabağı 309 TL

        Pasta Tabağı 6'lı 199 TL

        Otto 18 Parça Bardak Seti 369 TL

        Metal Servis Gereçleri 6'lı 789 TL

        Bambu Stantlı Porselen Sunumluk 3'lü 379 TL

        Yemek Kaşığı 6'lı 329 TL

        Tatlı Kaşığı 6'lı 269 TL

        Çay Kaşığı 6'lı 169 TL

        Çift Hazneli Borosilikat 199 TL

        Moderna Fileli Servis Tabağı 155 TL

        Moderna Fileli Pasta Tabağı 145 TL

        Moderna Fileli Yemek Tabağı 150 TL

        Bambu Çerezlikli Kahve Takımı 499 TL

        8

        4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.299 TL

        Lotus Karnıyarık Tencere 899 TL

        Karışık Metal Saklama Kabı Seti 569 TL

        Seramik Pasta Tabağı 4'lü 299 TL

        Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 349 TL

        Plastik Pastacılık Ürünleri 50 TL

        Metal Figürlü Kaşık 4'lü 189 TL

        Seramik Demlik 349 TL

        Kek Kalıbı Çeşitleri 249 TL

        Seramik Çerezlik 39,50 TL

        Muffin Kalıbı 12'li 279 TL

        Tezgah Üstü Kaşıklık 149 TL

        Silikon Hamur Matı ve Merdane Seti 399 TL

        9

        Makyaj Masası Seti 7.499 TL

        Fırfırlı Yatak Örtüsü Takımı 999 TL

        Soft Kaymaz Yolluk 80x300 cm 849 TL

        Kilim 120x180 cm 349 TL

        Soft Kaymaz Halı 120x180 cm 799 TL

        Pamuklu Pike 399 TL

        Kurulama Bezi 3'lü 55 TL

        Bambu El Havlusu 59,50 TL

        Sofra Bezi 69,50 TL

        10

        12V Kumandalı Akülü Araba 8.199 TL

        26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 6.499 TL

        Oyuncak Ütü Masası Seti 249 TL

        Oyuncak Ağaç Ev 219 TL

        Barbie ve Sevimli Hayvanları 549 TL

        Peluş Tavşan 349 TL

        Oyuncak 360 Dönen Yarış Seti 649 TL

        Hot Wheels Şehir Başlangıç Seti 469 TL

        Boyama Kitabı 37,50 TL

        Ahşap Denge Oyunu 179 TL

        Oyuncak Alışveriş Arabası 379 TL

        11

        Dondurulmuş Pasta 600g 229 TL

        Glutensiz Karabuğday Ekmeği 129 TL

        Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu 700 ml 249 TL

        Gül Suyu Yatıştırıcı Tonik 200 ml 129 TL

        Jel Oda Kokusu 2'li 109,50 TL

        Elektrikli Oda Kokusu Kit 239 TL

        12

        Kayısılı Bitki Çayı 49,50 TL

        Türk Kahvesi 100g 69,50 TL

        Kaju 250g 159 TL

        Kabuklu Kavrulmuş Tuzlu Badem 250g 139 TL

        13

        Az Yağlı Taze Peynir 1 KG 179 TL

        Lor Peyniri 1 KG 79,50 TL

        Süzme Yoğurt 400g 75 TL

        Laktozsuz Yoğurt 750g 65 TL

        Laktozsuz Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 300g 229 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
