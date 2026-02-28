A101 aktüel 5 Mart kataloğu yayında! Bu perşembe A101'de neler var?
A101'in 5 Mart 2026 Perşembe günü raflara taşıyacağı "Aldın Aldın" ürünleri netleşti. Her hafta perşembe günlerini takip eden alışveriş tutkunları için hazırlanan yeni aktüel katalogta, elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına, küçük ev aletlerinden ulaşım alternatiflerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Televizyon, fırın, elektrikli süpürge ve motosiklet gibi dikkat çeken ürünlerin bulunduğu 5 Mart kataloğunu haberimizde derledik. İşte A101'de mart fırsatları!
28.02.2026
Perşembe kampanyalarıyla bilinen A101’de 5 Mart 2026 tarihli aktüel katalog detayları açıklandı. “Aldın Aldın” etiketiyle satışa sunulacak yeni ürünler arasında teknoloji ve ev yaşamına yönelik birçok seçenek bulunuyor. Televizyondan ankastre fırına, süpürgeden motosiklete kadar farklı kategorilerdeki ürünler, sınırlı stok ve çeşitli fiyatlarla alıcılarla buluşacak. A101’in 5 Mart Perşembe kataloğu, alışveriş planı yapanların radarına girdi. İşte ayrıntılar...
