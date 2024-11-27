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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Kasım 2024: Dikiş makinesi geliyor! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Kasım 2024: Dikiş makinesi indirimde! Bu hafta A101 aktüel ürünlerde hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Kasım Perşembe günü indirimlerini duyurdu. Her hafta farklı ürünlerin indirime girdiği markette bu hafta dikiş makinesi, çay makinesi, halı yıkama makinesi dikkat çekiyor. A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, A101'in güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunun tamamını araştırıyor. İşte 28 Kasım A101 markette bu haftanın indirimleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:26
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        A101 28 Kasım indirimli ürünler kataloğu içerisinde teknolojik ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine pek çok alternatif uygun fiyatla müşterilere sunuldu. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

        2

        A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU 28 Kasım 2024

        Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

        APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

        3

        SEG Buzdolabı 9.299 TL

        Standlı Blender 799 TL

        4

        SEG 10 KG Çamaşır Makinesi 11.999 TL

        SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL

        6 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL

        8 Başlıklı Saç Şekillendirici 4.999 TL

        Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.499 TL

        Singer Dikiş Makinesi 6.999 TL

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