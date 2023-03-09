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A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi

A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi 9 Mart Perşembe gününden itibaren satışa çıkıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli araç 119 bin 990 TL'ye satışa çıkarken onlarca ürün indirimli fiyatıyla raflardaki yerini aldı. A101'ün internet sitesi üzerinden satışa çıkan beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya çeşitleri, dijital piyano ve bateri seti dikkat çekti. İşte, 9 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

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  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı onlarca ürünle yayınlandı. 9 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli araç dikkat çekti. Buzdolabından davlumbaza, dik şarjlı süpürgeden tost makinesine, gardıroptan koltuk takımına kadar onlarca çeyizlik ürün satışa çıkıyor. İşte, 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi...
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    A101 9 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

    No-Frost Buzdolabı 7.899,00 TL

    9 kg Çamaşır Makinesi 5.799,00 TL

    4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.699,00 TL

    Büro Tipi Buzdolabı 2.899,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Dikiş Makinesi 1.799,00 TL

    El Blender Seti 499,00 TL

    Çay Makinesi 679,00 TL

    Türk Kahvesi Makinesi 649,00 TL

    Mini Tost Makinesi 249,00 TL

    El Mikseri 299,00 TL

    Elekrikli Süpürge 699,00 TL

    Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 149,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 229,95 TL

    Tava ve Sahan Set 299,95 TL

    Porselen Kahvaltı Tabağı Çeşitleri 29,95 TL

    Düdüklü Tencere Seti 529,95 TL

    Patates Soğan Sepeti 2'li 139,95 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Elektrikli Katlanır Bisiklet 8.999,00 TL

    29 Jant Alüminyum Bisiklet 3.999,00 TL

    27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 3.899,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Koltuk Takımı 6.490,00 TL

    Metal Ayaklı 6 Kişilik Masa Takımı 2.990,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Plastik Duvar Boyası 179,95 TL

    Kapı Boyası 279, 95 TL

    El Arabası 449,00 TL

    Takım Çantası 99,95 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Ütü Masası 279,95 TL

    Kanatlı Kurutmalık 159,95 TL

    Kirli Çamaşır Sepeti 99,95 TL

    Organizer Sepet 22,50 TL

    Çamaşır Sepeti 49,95 TL

    Çantalı Vakumlu Hurç 69,95 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Çift Kişilik Nevresim Seti 269,00 TL

    Tek Kişilik Nevresim Seti 209,00 TL

    Keçeli Ütü Masası Kılıfı 39,95 TL

    Bulaşık Altlığı 19,95 TL

    Bayan Sporcu İspanyol Paça Pantolon 99,95 TL

    Bayan Sporcu Crop/ Tayt Takımı 129,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Pilavlık Pirinç 30,90 TL

    Domates Salçası 18,50 TL

    Peynirli Börek 44,90 TL

    Piliç Nugget 38,50 TL

    Siyah Zeytin 74,90 TL

    Mısır Gevreği 59,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Kağıt Havlu 69,50 TL

    Toz Deterjan 175,00 TL

    Cips Çeşitleri 23,50 TL

    Çikolata Çeşitleri 46,95 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Elektrikli Araç 119.990,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    43'' Uydu Alıcılı Smart Led TV 10.499,00 TL

    No-Frost Buzdolabı 17.999,00 TL

    Ankastre Bulaşık Makinesi 8.499,00 TL

    Davlumbaz 1.599,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Şarjlı Dik Süpürge 2.999,00 TL

    Tost Makinesi 1.099,00 TL

    Çay Makinesi 899,00 TL

    Blender Seti 929,00 TL

    Saç Kurutma Makinesi 529,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Sürgülü Gardırop 3.499,00 TL

    Çekmeceli Gardırop 2.199,00 TL

    Köşe Takımı 2.399,00 TL

    Mutfak Masası Takımı 1.999,00 TL

    Tekerlekli Erzak Dolabı 1.099,00 TL

    Dolaplı Kitaplıklı Çalışma Masası 749,00 TL

    TV Ünitesi 629,00 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Dijital Baskılı Halı 539,00 TL

    Halı Post 329,00 TL

    Dijital Baskılı Yolluk 219,00 TL

    Katlanır Yer Yatağı 299,00 TL

    Tek Kişilik Nevresim Takımı 249,00 TL

    Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 79,95 TL
  • A101'e elektrikli araç geliyor! 9 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesinde çeyizlik ürünleri kampanyası!

    Dijital Bateri Seti 4.499,00 TL

    88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano 8.999,00 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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