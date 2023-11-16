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        Haberler Gündem A101'e elektrikli moped, lüks marka saat ve parfüm çeşitleri geliyor! İşte 16 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler indirimde?

        A101'e elektrikli moped, lüks marka saat ve parfüm çeşitleri geliyor! İşte 16 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu

        A101 aktüel ürünler kataloğu ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101'de her hafta birbirinden farklı onlarca ürün satışa çıkıyor. 16 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektrikli moped, lüks marka saat ve parfüm çeşitleri dikkat çekti. İşte 16 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 17:39 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:39
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        A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta Salı ve Perşembe günü birbirinden farklı ürünleri satışa çıkartıyor. 16 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; televizyondan beyaz eşya çeşitlerine, L koltuktan masa takımına, lüks marka saat ve parfüm çeşitlerinden elektrikli moped satışa çıkıyor. İşte 16 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler tam fiyat listesi...

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        16 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 32.990,00 TL

        3

        Tencere Seti 5 Parça 10.299,00 TL

        Tencere Seti 4 Parça 5.299,00 TL

        4

        Erkek Kol Saati 3.999,00 TL

        Kadın Kol Saati 4.849,00 TL

        5

        Çocuk Mont 1.399,00 TL

        Çocuk Ayakkabı 1.699,00 TL

        6

        6 Kapı 2 Çekmeceli Gardırop 5.299,00 TL

        Köşe Koltuk 3.699,00 TL

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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