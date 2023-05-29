Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! İşte 1 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle yayınlandı. 1 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan üç tekerlekli elektrikli moped dikkat çekti. İşte A101 aktüel ürünler 1 Haziran 2023 kataloğu tam fiyat listesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    A101 aktüel ürünler kataloğu ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 1 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta egzersiz bantlı trambolin, overlok makinesi, air fryer yağsız fritöz, seramik tabanlı ütü ve L koltuk gibi pek çok ürün indirimli fiyatıyla satışa çıkıyor. A101 aktüel ürünler 1 Haziran Perşembe kataloğunda yer alan üç tekerlekli elektrikli moped dikkat çekti. İşte 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    1 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

    No-Frost Buzdolabı 9.299,00 TL

    6 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.799,00 TL

    4 Programlı Bulaşık Makinesi 5.099,00 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 23.490,00 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    L Koltuk 2.850,00 TL

    Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 2.250,00 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Overlok Makinesi 3.999,00 TL

    Çay Makinesi 399,00 TL

    Air Freyer Yağsız Fritöz 4.399,00 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Plastik Masa 499,95 TL

    Egzersiz Bantlı Trambolin 749,00 TL

    Dart Seti 99,95 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Motosiklet Eldiveni 119,95 TL

    Boya Kalınlık Ölçer 299,95 TL

    Araç Tipi El Süpürgesi 149,00 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Tava ve Sahan Seti 279,95 TL

    Karnıyarık Tenceresi 229,95 TL

    Amethyst Sürahi 169,95 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Mama Sandalyesi 239,95 TL

    Oyuncak İlk Arabam 159,95 TL

    Oyuncak Dev Küp Puzzle 189,95 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Bebek Mama Hazırlayıcı 799,00 TL

    Biberon Isıtıcı 219,00 TL

    Manuel Ğögüs Pompası 149,00 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Tereyağı 189,00 TL

    Kaymaksız Yoğurt 39,50 TL

    Süt 19,50 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Piliç Kokteyl 45,50 TL

    Dondurulmuş Piliç Döner 115,50 TL

    3 Peynirli Börek 44,90 TL
  • A101'e üç tekerlekli elektrikli moped geliyor! 1 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi

    Kağıt Havlu 99,00 TL

    Temizlik Kova Seti 275,00 TL

    Toz Deterjan 189,90 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.