A101 indirimli aktüel ürünler 15 Haziran kataloğu yayınlandı. Kurban Bayramı öncesesinde kurbanlık hisse satışlarını başlatacak olan A101'nin küçükbaş kurbanlık ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatı indirimli ürünler afişinde yer aldı. Öte yandan beyaz eşya ve 20 bin TL'ye motosiklet de ürünler arasında dikkat çekti. İşte A101 indirimli aktüel ürünler listesi...