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A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi

A101 indirimli aktüel ürünler 15 Haziran kataloğu yayınlandı. Yarından itibaren geçerli olacak katalogda 6 bin 590 liraya küçükbaş kurban ve 8 bin 590 liraya büyükbaş kurbanlık hisse tanıtımı dikkat çekti. 20 bin liralık motosiklet ise katalogda beyaz eşyalarla birlikte büyük ilgi gördü. İşte A101 indirimli aktüel ürünler 15 Haziran listesi...

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  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    A101 indirimli aktüel ürünler 15 Haziran kataloğu yayınlandı. Kurban Bayramı öncesesinde kurbanlık hisse satışlarını başlatacak olan A101'nin küçükbaş kurbanlık ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatı indirimli ürünler afişinde yer aldı. Öte yandan beyaz eşya ve 20 bin TL'ye motosiklet de ürünler arasında dikkat çekti. İşte A101 indirimli aktüel ürünler listesi...
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 11.999 TL

    ONVO 65" Ultra HD Android Smart Led TV 10.499 TL

    Toshiba 50" Ultra HD Android TV 7.999 TL

    ONVO 32" Uydu Alıcılı Led TV 2.499 TL
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL

    Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

    Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 8.599,00 TL
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    Philips Cyclone Süpürge 2.499 TL

    Homend Royaltea Çay Makinesi 599 TL

    Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 999 TL

    Kiwi Döner Başlıklı Saç Şekillendirici 399 TL

    Kiwi Çubuk El Blender 229 TL

    Fakir Extrim Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL

    Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL

    Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249 TL

    Tecno Pova Neo 2 Cep Telefonu 4.999 TL

    Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2.599 TL

    Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık 349 TL
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    49.4 Benzinli Moped 19.490 TL
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    Evcil Hayvan Su İçme Şişesi 119,95 TL

    Evcil Hayvan Mama Fırlatma Oyuncağı 69,95 TL

    Fularlı Kedi Tasması 32,95 TL

    Tenis Topu Fırlatma Oyuncağı 29,95 TL

    Köpek Oyuncağı Ödül Topu 29,95 TL

    Evcil Hayvan Bakım Seti 249 TL
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    Koltuk takımı 6.850,00 TL

    Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 1.750 TL
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    Jwin 88 Tuşlu Piyano 4.990 TL

    Jwin Dijital Davul Seti 4.990 TL

    Büyük Boy Gitar 649 TL

    Tuşlu Ahşap Kalimba 249 TL
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

    Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 279,95 TL

    Mikser Sürahi 69,95 TL

    Silikon Mama Kaşık Seti 2'li 32,50 TL

    Kahve ve Süt Köpürtücü 39,95 TL

    Karma Plastik Ürünler 18,50 TL
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor
  • A101 İNDİRİM AFİŞİ... A101'de kurbanlık satışı başlıyor! A101 indirimli ürünler 15 Haziran listesi: 20 bin liraya motosiklet geliyor

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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