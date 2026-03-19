A101 Ramazan Bayramı çalışma saatleri 2026: A101 bayramda açık mı?
Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, "A101 bayramda açık mı?" sorusu en çok merak edilen konuların arasında yer aldı. Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan A101, bayram dönemlerinde çalışma saatlerinde değişikliğe gidebiliyor. Peki, A101 bayramda açık mı 2026, bayramın 1. günü hizmet veriyor mu, çalışma saatleri kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte 2026 A101 Ramazan Bayramı çalışma saatleri…
Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte A101 çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Arife günü A101 mağazaları genellikle normal çalışma saatlerinde hizmet verir. Ancak dini bayramların ilk günü saat değişikliği yapılması yaygın bir uygulamadır. Bu nedenle A101 bayram çalışma saatleri 2026, A101 şubeleri bayramda kaçta açılıyor gibi aramalar her bayram öncesi artış gösteriyor.
BAYRAMDA A101 AÇIK MI?
Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Geçen yıllarda zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kapalı olurken, 2. ve 3. günlerinde faaliyet göstermişti. Bu yılın kesin çalışma saatleri içinse, ilgili marketlerin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden kesin bilgi alınabilir.
A101 KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?
2008 yılında sektöre adım atan A101 kaçta açılıyor diye sorgulayanlar için tüm A101 şubelerinin sabah 09:00’ da açıldığını belirtelim. Türkiye’nin 81 ilinin neredeyse tüm ilçelerinde hizmet vermekte olan A101 marketler zinciri hem hafta içi hem de hafta sonu sabah 09:00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Açıldığı günden bu yana geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veren A101 kaçta kapanıyor dediğimizde ise mağazanın kapılarını 21:30’da kapatıyor. Ancak bazı özel günlerde standart olan bu çalışma saatleri elbette değişkenlik gösteriyor. Dini veya resmi bayramlar gibi sebeplerle mağazanın çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. Ayrıca mağaza içi yapılacak çeşitli düzen ve değişimler gibi istisnai durumlarda da belirli şubelerde çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor.
A101 AÇILIŞ SAATİ
Alışveriş için özellikle sabah saatlerini tercih edenler A101 açılış saatinin kaç olduğunu sorguluyorlar. Merak edenler için söylemeliyiz ki A101 mağazaları müşterilerine kapılarını sabah 09:00’da açıyor. Ancak elbette market personelleri için bu saat dilimi geçerli değil. A101 personelleri sabah 07:30’da görevlerine başlayarak marketi müşteriler için hazır duruma getiriyorlar. Dolayısıyla sabahın erken saatlerinde alışveriş yapacaklar için mağaza 09:00’da hizmet vermeye başlıyor.
A101 KAPANIŞ SAATİ
Vatandaşlar, alışveriş yaptıkları marketlerin mesai saatlerini sıklıkla arama motorlarında sorguluyorlar. Elbette mesai saatleri sorgulanan mağaza zincirlerinden biri de hız kesmeden büyümeye devam eden A101 oluyor. Özellikle akşam saatlerinde market alışverişi yapma alışkanlıkları olan müşteriler için marketlerin kapanış saatleri önem taşıyor. Hizmet gün ve saatlerinin hafta içi ve hafta sonu aynı olmasıyla beraber A101 kapanış saatinin 21:30 olduğunu belirtelim.