A101 KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

2008 yılında sektöre adım atan A101 kaçta açılıyor diye sorgulayanlar için tüm A101 şubelerinin sabah 09:00’ da açıldığını belirtelim. Türkiye’nin 81 ilinin neredeyse tüm ilçelerinde hizmet vermekte olan A101 marketler zinciri hem hafta içi hem de hafta sonu sabah 09:00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Açıldığı günden bu yana geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veren A101 kaçta kapanıyor dediğimizde ise mağazanın kapılarını 21:30’da kapatıyor. Ancak bazı özel günlerde standart olan bu çalışma saatleri elbette değişkenlik gösteriyor. Dini veya resmi bayramlar gibi sebeplerle mağazanın çalışma saatlerinde değişiklik olabilir. Ayrıca mağaza içi yapılacak çeşitli düzen ve değişimler gibi istisnai durumlarda da belirli şubelerde çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor.