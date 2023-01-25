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Bu yazı içerisinde sizlere bütün detaylarıyla A2 boyutu nedir? A2 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve inç sorusunun cevabını vereceğiz. Sonrasında da bu kağıdın hangi alanlarda kullanıldığını açıklayacağız. İşte bilmeniz gereken bütün detaylar için okumaya devam edin.

A2 Boyutu Nedir?

Matbaa alanında en çok tercih edilen kağıt boyutlarından birisi A2’dir. Bu kağıtlarla baskılar daha iyi çıkar. Bilindiği üzere kağıt boyutları A0’dan başlar ve A10’a kadar gider. Bunlardan birisi olan A2 boyutu da kağıdın ölçülerine bağlı olarak belirleniyor. Özellikle baskı alanlarında kağıtların boyutlarını çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü vereceğiniz baskılar da ona göre kaliteli çıkacaktır.

Peki A2 kağıt boyutu kaç cm?

A2 kağıt boyutu 59,4 x 42,0 cm olarak belirleniyor. Bu kağıdı A4 kağıdından da elde edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken cetvelle ölçüm yapmak olacak. Diğer önemli boyutlardan da bahsederek kısaca bir karşılaştırmasını yapabilirsiniz:

- A2 boyutu 420 x 594 mm

- A3 boyutu 297 x 420 mm

- A4 boyutu ise 210 x 297 mm

Eğer bilgisayardan baskı almanız gerekiyorsa da bu ölçüleri girmelisiniz. Sonrasında çıkan baskı tam olarak istediğiniz kağıt boyutunda olacak.

A2 Boyutu Kaç Piksel ve Inç?

Bunlara ek olarak A2 boyutunun kaç piksel ve inç olarak hesaplandığını da sizlerle paylaşalım.

Uluslararası sayfa boyutlarından birisi olan A2, piksel olarak 16,55 x 23,40 inç olarak sisteme giriliyor. Eğer bilgisayardan boyut yerine piksel olarak bu boyutları girmeniz gerekirse, sizlere ilettiğimiz bu ölçüleri kullanmalısınız.

Böylece baskılarınız ya da çıktılarınız A2 boyutunda olacak. Ayrıca bunun sorunsuz olmasını istiyorsanız da ölçüleri doğru girmeye özen gösterin. Zaten ön izlemesine bakarak da boyutunu görebileceksiniz.

A2 Kağıdı Nerede Kullanılır? Nasıl Bulunur?

A2 boyutu kaç inç ve piksel sorularının da cevaplarını verdikten sonra gelelim bir başka önemli konuya… A2 kağıdını bulabilir misiniz ve nerelerde kullanılır?

- Aslında A2 boyutunun kullanım alanlarına baktığımızda bütün baskılar için kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

- İster kendiniz yazıcınız üzerinden işlem yapın isterseniz başka bir yerden bu boyutta bir şeyler çıkarmak isteyin fark etmez, A2 boyutları ile baskılar kaliteli çıkacaktır.

- Reklam afişlerinde,

- Grafik çizimlerinde

- Mağaza ya da dükkan içi görsellerde

- Tanıtım materyallerinin hazırlanmasında da kullanılıyor.

Buna ek olarak A2 boyutları çok sık kullanılıyor ve görsel açıdan renkleri ve geçişleri daha iyi gösteriyor. Size kağıtlarla ilgili kısa bir bilgi daha aktarmak istiyoruz:

- 2 adet A2 kağıdı birleştirdiğinizde A1,

- 4 adet A2 kağıdı birleştirirseniz A0 elde edersiniz.

- 1 adet A2 boyutu 4 adet A4 kağıdı kadardır.

- A2 kağıdının boyutu aynı zamanda 2 adet A3 ve 12 adet A5 boyutundadır.

Bu bilgileri aklınızda tutarak ilerleyen zamanlarda bir A4 kağıdını baz alarak A2 elde edebilirsiniz. Çünkü boyutlarını da biliyorsunuz ve her seferinde bu boyutu hazırlamak için cetveliniz olmayacaktır. Bu sebeple A2 boyutu nedir, kaç cm, piksel ve inç gibi soruların cevaplarını unutmamaya çalışın.

Böylece aniden A2 boyutunda bir kağıda ihtiyaç duyduğunuzda rahatlıkla bu kağıdı elde edeceksiniz. Biz sizlere bütün detayları aktardık. Geri kalanı ise sizde!

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