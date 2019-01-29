A2 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. A2 ekranlarında yayınlanacak Galatasaray - Boluspor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, A2 yayın akışı ve frekans bilgileri...

A2 TV YAYIN AKIŞI 29 OCAK 2019 SALI

10:10 Selena

11:40 Bez Bebek

13:00 Kızlar ve Anneleri

14:35 Kertenkele

16:20 Kırgın Çiçekler

18:20 Selena

19:45 Galatasaray – Boluspor

21:50 Gerçek Yalanlar (Yabancı Sinema)

A2 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat

Frekans: 11999

Sembol Oranı: 11666

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 3/4

Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 35. Kanal

DSmart: 277. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal