Aaron Taylor-Johnson üvey kızının doğum gününü kutladı
İki kız babası olan ancak yönetmen eşi Sam Taylor-Johnson'ın önceki evliliğinden olan kızlarına da babalık yapan Aaron Taylor-Johnson, üvey kızının 18'inci doğum gününü kutladı
Aaron Taylor-Johnson, üvey kızı Jessie'nin 18'inci yaş gününü sosyal medyadan iki fotoğrafla kutladı. 34 yaşındaki 'Marvel' yıldızı, Jessie'nin küçüklüğünde birlikte çekilmiş fotoğrafıyla, yeni çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.
Taylor-Johnson, küçük kızla sarıldıkları anı gösteren ilk fotoğrafa "İyi ki doğdun bebeğim" notunu düştü.
Ünlü oyuncu, Jessie'nin 18 yaş fotoğrafına da "Artık 18... Hâlâ benim bebeğim" diye yazdı.
Yorum yazan hayranları, Jessie'nin ünlü oyuncunun üvey kızı olduğunun farkında değildi ve çocuk doğduğunda Aaron Taylor-Johnson'ın kaç yaşında olduğunu hesaplayıp şaşkına döndüler.
Aaron Taylor-Johnson ile eşi Sam Taylor-Johnson arasıbda 23 yaş fark bulunuyor. Sam Taylor-Johnson, 57 yaşında. 'Nowhere Boy' filmi setinde tanışan çift, üç yıllık birlikteliğin ardından 2012'de evlendikten sonra Wylda (13) ve Romy (12) adlarında iki kızları oldu.
Aaron Taylor-Johnson, aynı zamanda eşi Sam'in önceki evliliğinden olan iki kızına da babalık yapıyor.