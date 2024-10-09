Aaron Taylor-Johnson üvey kızının doğum gününü kutladı

Aaron Taylor-Johnson ile eşi Sam Taylor-Johnson arasıbda 23 yaş fark bulunuyor. Sam Taylor-Johnson, 57 yaşında. 'Nowhere Boy' filmi setinde tanışan çift, üç yıllık birlikteliğin ardından 2012'de evlendikten sonra Wylda (13) ve Romy (12) adlarında iki kızları oldu.

Aaron Taylor-Johnson, aynı zamanda eşi Sam'in önceki evliliğinden olan iki kızına da babalık yapıyor.