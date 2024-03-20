Aaron Taylor-Johnson yeni 'James Bond' olmaya mesafeli

Yeni James Bond'un kim olacağı düğümü tam çözülmek üzereyken, yine sonuca ulaşamadı. Beş kez canlandırdığı James Bond karakterine 'No Time to Die' filmiyle veda eden Daniel Craig'in ardından ünlü ajan rolü için Aaron Taylor-Johnson'a resmi teklif götürüldüğü öğrenilmişti.

The Sun Gazetesi'nin dün yazdığı habere karşılık 33 yaşındaki İngiliz oyuncunun kariyer tercihleri arasında James Bond olmadığı ortaya çıkınca yeni '007' yine sahipsiz kaldı.

Daniel Craig 'James Bond' rolünü beş kez canlandırdı REKLAM Aaron Taylor-Johnson'ın rolü kabul ettiği ve anlaşma imzaladığı söylentileri arasında, Rolling Stone Dergisi'nin İngiltere edisyonu ile yaptığı yeni bir röportajda "Popüler kültüre ait stüdyo filmlerinin bir parçası olmayacağı"nı ısrarlı bir şekilde belirtmesi rolü kabul etmediği anlamına geliyordu. Sony'nin bir sonraki Marvel filmi 'Kraven the Hunter'ın tanıtımını yapmak için verdiği röportajda Aaron Taylor-Johnson, beyazperdede geçirdiği 20 yılın ardından kariyerinin hangi yöne gideceği konusunda konuştu.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİM" "Benim için bir geleceğin çizilmesine ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Bana öyle geliyor ki, benim için zorlu olan her ne ise, daha iyisini yapabilirim" diyen Aaron Taylor-Johnson, hayattaki tek amacı 'Örümcek Adam'ı yenmek olan büyük avcı 'Kraven' gibi her karakterde özel taraflar bulabileceğini anlattı.

"ADIMIN BİR AKSİYONDAN DİĞERİNE ANILMASINI İSTEMİYORUM" “Bence bu karakterde benzersiz ve sağlam bir şeyler vardı” diyen Aaron Taylor-Johnson; “Hepimiz belli başlı stüdyo filmlerini, belli bir tür popüler kültür ürününü görmekten bıktık. Bu karaktere gerçekten hayat verecek değerde bir şey olmadığını hissetseydim, imza atmazdım" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu ayrıca; "Adımın bir aksiyondan diğerine anılmasını istemiyorum" diye ekledi.