AB'den Ermenistan'a mali destek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Ermenistan'ı hedef alan son kısıtlamaları konusunda görüştüklerini belirten von der Leyen, "Bu, ekonomik baskıdan başka bir şey değil ve kabul edilemez. Moskova, Ermeni ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını genişleterek, siyasi baskı için ekonomik ilişkileri silah olarak kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB'nin Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "AB destek paketi hazırlıyoruz. Bu paket, 50 milyon avronun üzerinde acil mali yardım içeriyor. Daha fazlası da gelecek." ifadesini kullandı.

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Tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere bazı Ermeni ürünlerinin ticaretini kolaylaştıracak önlemler de alınacağını bildiren von der Leyen, Rusya'nın kısıtlamalarından etkilenen sektörlere pratik destek de sağlayacaklarını belirtti.

Türkiye ile ticaret yollarının açılışına vurgu

Von der Leyen, "Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçen demir yolu bağlantısı da dahil olmak üzere Türkiye ile ticaret yollarının yakın zamanda yeniden açılması, atılmış mükemmel bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel bağlantılar yeniden açılırken altyapı ve sınır geçiş noktalarını desteklemeye hazır olduklarını belirten von der Leyen, "Tüm bu alanlarda etkili koordinasyonu sağlamak için ortak bir AB-Ermenistan Görev Gücü oluşturulması konusunda anlaştık. Bu görev gücü, tüm bu girişimlerin ve gelecekteki diğer önlemlerin uygulanmasını denetleyecektir." ifadesini kullandı.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir