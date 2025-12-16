AB'den konut krizine karşı plan

AB Komisyonu, uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli konutlara erişimi artırmak amacıyla hazırlanan ilk Avrupa Uygun Fiyatlı Konut Planı hakkında açıklama yayımladı.

AB ülkelerinde son 10 yılda konut fiyatlarının ortalama yüzde 60'ın üzerinde, kiraların da yüzde 20'nin üzerinde artmasıyla milyonlarca Avrupalının konut bulmakta zorlandığına işaret edilen açıklamada, konut krizinin iş gücü hareketliliğini, eğitime erişimi ve aile kurmayı olumsuz etkileyen bir duruma dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'daki konut sorununun AB ekonomisinin rekabet gücüne ve Avrupa'nın sosyal uyumuna zarar verdiğine dikkat çekilerek, krizin üstesinden gelmek için ortak çaba gösterilmesinin öneminin altı çizildi.

AB Komisyonunun konut konusunda üye ülkeleri, bölgeleri ve şehirleri destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu plan, konut arzının artırılmasına, yatırım ve reformların tetiklenmesine, konut sıkıntısı çeken bölgelerdeki kısa vadeli kiralamaların ele alınmasına ve en çok etkilenen kişilerin desteklenmesine odaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.