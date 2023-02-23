AB'den Ukrayna'ya ekonomik destek teklifi

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AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan ve ülkeye çeşitli ticari imtiyazlar sağlayacak "Özerk Ticaret Tedbirleri" düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri, kotalar ve ticari savunma önlemleri 1 yıl süreyle askıya alınacak.

Bu uygulama ile Ukraynalı üreticiler, ihracatçılar ile Ukrayna ekonomine destek verilmiş olacak.

Benzer bir düzenleme geçen yıl da uygulamaya konmuştu.

Teklif, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.