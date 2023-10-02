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        Haberler Dünya AB dışişleri bakanları ilk kez Kiev'de toplandı

        AB dışişleri bakanları ilk kez Kiev'de toplandı

        Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:35
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        AB dışişleri bakanları ilk kez Kiev'de toplandı
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama, AB dışişleri bakanlarını ilk kez üye olmayan ülkelerden birinde topladığını bildirdi.

        Borrell, "Ukrayna'nın geleceği AB'dedir." mesajını paylaştı.

        "AVRUPA İÇİN VAROLUŞSAL TEHDİT"

        Gayriresmi toplantının girişinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenleyen Borrell, bakanların savaş ve Ukrayna'ya verilen destekle ilgili son durumu ele alacaklarını ifade etti.

        Borrell, tüm üye ülkelerin bakanlarının, Kiev'de toplanarak Ukrayna'yı desteklemek konusundaki kararlılıklarını gösterdiklerini vurguladı.

        Bir gazetecinin ABD'deki geçici bütçe tasarısında Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardım paketinin yer almamasıyla ilgili sorusu üzerine Borrell, "Bu savaş, tüm dünya için derin sonuçlar doğuruyor. Dünyadaki herkes için öyle görülmeyebilir belki ama biz Avrupalılar için bu savaş, varoluşsal bir tehdit." dedi.

        Borrell, görüştüğü ABD'li yetkililerin de desteğe devam etmeyi istediklerini gördüğünü dile getirerek, bu kararın yeniden değerlendirileceğinden emin olduğunu söyledi.

        Yüksek Temsilci, 19 Eylül'de bakanların gelecek toplantısının Kiev'de yapılacağını duyurmuş ancak güvenlik nedeniyle detay verilmemişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Kiev
        #Avrupa Birliği
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