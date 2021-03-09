Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat),AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH),2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,9 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5, 2019'un dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,6'lık düşüş kaydetti.

Böylece, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020 yılı genelinde AB ekonomisi yüzde 6,2, Euro Bölgesi de yüzde 6,6 küçüldü.

GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,3 artarken, Fransa'da yüzde 1,4, İtalya'da yüzde 1,9 azaldı.

Öte yandan, GSYH, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise, İspanya'da yüzde 9,1, İtalya'da yüzde 6,6, Fransa'da yüzde 4,9, Almanya'da yüzde 3,6 geriledi.

İstihdam 4. çeyrekte arttı

İstihdam, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB’de yüzde 0,4, Avro Bölgesi'nde de yüzde 0,3 arttı.

Söz konusu dönemde istihdam, 2019'un dördüncü çeyreğine kıyasla ise AB'de yüzde 1,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,9 düşüş gösterdi.