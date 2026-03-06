Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.005,66 %-0,56
        DOLAR 44,0751 %0,11
        EURO 51,1932 %0,18
        GRAM ALTIN 7.254,81 %1,02
        FAİZ 37,70 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 119,75 %3,16
        BITCOIN 70.911,00 %-0,32
        GBP/TRY 58,9597 %0,12
        EUR/USD 1,1605 %-0,03
        BRENT 85,86 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 11.861,71 %1,02
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya AB'nin dijital bağımlılık karşıtı düzenlemeleri, sosyal medya devlerinin hedefinde - Teknoloji Haberleri

        AB'nin dijital bağımlılık karşıtı düzenlemeleri, sosyal medya devlerinin hedefinde

        Google, Meta ve TikTok gibi büyük teknoloji şirketlerinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun bağımlılık karşıtı önlemleri içeren Dijital Açıklık Yasasına (DFA) karşı yoğun lobi faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya devleri AB'yi hedef aldı

        Brüksel merkezli kar amacı gütmeyen araştırma grubu Corporate Europe Observatory'nin raporuna göre, Google, Meta, TikTok, Snapchat ve diğer sosyal medya şirketleri, AB Komisyonunun bu yılın son çeyreğinde açıklaması beklenen DFA'ya karşı tutum sergiliyor.

        AB Komisyonunun 2026 çalışma programında, "demokrasinin korunması ve değerlerin savunulması" hedefiyle son çeyrekte DFA'nın duyurulacağı açıklandı.

        Yeni düzenlemeyle, Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarında sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve anlık bildirim gönderme gibi bağımlılık oluşturan algoritmaların kullanımına karşı önlem alınması planlanıyor.

        Bu önlemler arasında, bağımlılık yapıcı özellikler için kullanıcıların tercih yapmasına izin vermek öne çıkıyor.

        REKLAM

        TÜKETİCİLERDEN DFA'YA DESTEK

        AB Komisyonunun, kamuoyunun DFA'ya karşı nabzını ölçmeye yönelik 24 Ekim 2025'e kadar yürüttüğü görüşmelere 3 bin 300'den fazla tüketici katılım sağladı.

        Tüketicilerin yüzde 70'i sosyal medya şirketlerinin bağımlılık oluşturan algoritmaları kullanmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek, DFA kapsamında bu konuda alınması planlanan önlemleri desteklediklerini ifade etti.

        Ayrıca, önlemleri destekleyen kişilerin yüzde 78'i sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve anlık bildirim gönderme gibi bağımlılık oluşturan algoritmaların 18 yaşından küçük kullanıcılar için kapatılması, yüzde 58'i ise tüm kullanıcılar için kapatılması görüşünü paylaştı.

        GOOGLE, SNAPCHAT, TİKTOK VE META'NIN KOMİSYONLA YAPTIĞI GÖRÜŞMELER

        AB Komisyonunun teknoloji şirketleriyle yapılan toplantılar hakkında sağladığı belgelere dayanan Corporate Europe Observatory raporuna göre, teknoloji şirketleri AB Komisyonunun DFA'yı duyurmasının hemen ardından Komisyon yetkilileriyle bir araya gelerek, DFA'ya karşı lobi faaliyetleri yürüttü.

        REKLAM

        Bu bağlamda, Google temsilcileri Haziran 2025'te AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden Sorumlu Üyesi Michael McGrath ile yaptıkları toplantıda, DFA kapsamında daha da kısıtlanmasından endişe duydukları "hedefli reklamcılığın" ekonomik değeri hakkında bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

        Snapchat ve TikTok temsilcileri de AB Komisyonunun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, McGrath ve diğer yetkililerle yaptığı toplantılarda, bağımlılık yapan algoritmalarla mücadele konusunun AB'nin mevcut yasaları tarafından kapsandığını savundu.

        Snapchat temsilcileri ayrıca, "aşırı mevzuat yükünün AB'nin teknolojik inovasyonlarda geride kalmasının temel nedenlerinden biri" olduğu değerlendirmesini yaptı.

        Meta'dan temsilciler de Nisan 2025'te AB Komisyonu yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, şirketin zaten platformları için kullanıcıların yaşına uygun düzenlemeleri olduğunu belirtti.

        TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YENİ YASA PLANININ AB'NİN KENDİ HEDEFLERİYLE ÇELİŞTİĞİ GÖRÜŞÜNDE

        Avrupa'da teknoloji şirketlerini temsil eden gruplar, DFA'ya karşı tutum sergiledi. Spotify, Trivago ve Booking gibi şirketleri temsil eden Avrupa Teknoloji İttifakı (EUTA), AB'nin dijital alandaki Dijital Pazarlar Yasası (DMA) ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gibi mevcut yasalarının bağımlılıkla mücadele konusunu ele aldığını vurgulayarak, DFA planlanırken bu yasaların varlığının dikkate alınmadığını savundu.

        REKLAM

        Meta ve TikTok'un da üyeleri arasında bulunduğu "DigitalEurope" ticaret birliği de AB Komisyonunun mevcut dijital yasaları değerlendirmesinde ortaya çıkan sorunların "yasalardaki boşluklardan değil, düzenlemelerin tutarsız ve yetersiz uygulanmasından kaynaklandığını" ifade etti.

        DigitalEurope ve EUTA ayrıca, yeni yasa planının Komisyonun teknoloji alanında rekabetçiliği artırma ve kuralları basitleştirme hedefleriyle çeliştiğini kaydetti.

        TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ, "KAR VE GÜÇLERİ ZEDELENMESİN DİYE" DFA'YA KARŞI LOBİ YAPIYOR

        Corporate Europe Observatory grubunda araştırma koordinatörü Olivier Hoedeman, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, insanları olabildiğince sosyal medya uygulamalarında tutmanın büyük teknoloji şirketlerinin "iş modelinin parçası" olduğunun altını çizerek, şirketlerin, bu nedenle bağımlılık oluşturan özellikleri sürekli olarak güçlendirmeye çalıştığına işaret etti.

        Hoedeman, DFA'daki amacın tüketicilere bağımlılık oluşturan özellikleri kapatma imkanı vermek olduğunu belirterek, "Bu, söz konusu özelliklerin varsayılan olarak devre dışı bırakılması ve kullanıcıların algoritma tabanlı önerilerden vazgeçmelerine olanak tanınması yoluyla yapılabilir. Özellikle çocukları hedef alan zararlı özelliklerin yasaklanması da değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ayrıca Hoedeman, "Hem Avrupa hem de ABD'li büyük teknoloji şirketleri, DFA'nın ilk duyurulmasından bu yana, bağımlılık yapıcı özelliklere getirilen kısıtlamaların kar ve güçlerini zedeleyeceği gerekçesiyle, bu tür önlemlerin getirilmesini engellemek için agresif bir şekilde lobi faaliyetlerinde bulunuyor." ifadesine yer verdi.

        BAĞIMLILIK OLUŞTURAN TASARIM, "AVRUPA GENELİNDE AŞIRI SAĞA DESTEĞİN ARTMASINDA ÖNEMLİ FAKTÖR"

        AB yetkililerinin kuralları basitleştirme gündemine sıcak baktığı, bu yüzden de DFA'nın hedeflerinin zayıflatılabileceğine dair işaretler olduğunu aktaran Hoedeman, "Örneğin bu, bağımlılık yapıcı tasarım üzerindeki kısıtlamaların yalnızca küçükler için getirilmesiyle sonuçlanabilir. Bu, diğer tüm yaş gruplarını bağımlılık yapıcı sosyal medyanın zararlarından korumasız bırakacağı için trajik bir fırsat kaybı olur." uyarısında bulundu.

        Bağımlılık oluşturan tasarıma karşı adım atmamanın demokrasi için ciddi tehdit oluşturacağının altını çizen Hoedeman, "Çünkü sosyal medyanın bağımlılık yaratan manipülatif tasarımı, daha aşırı içeriklere olan talebin ve Avrupa genelinde aşırı sağcı, anti-demokratik siyasi güçlere olan desteğin artmasında önemli bir faktördür." değerlendirmesini yaptı.

        Hoedeman, "Büyük teknoloji şirketlerinin 18 yaş üstü herkes için sosyal medya bağımlılığını derinleştirmeye devam etmesine izin vermek, neredeyse hepsi otoriter (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimiyle yakından bağlantılı olan ABD teknoloji devlerinin ekonomik ve siyasi gücünü artıracak ve bizim bu şirketlere olan toplumsal bağımlılığımızı pekiştirecektir." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatihte sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

        atihte sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Teminatlar geri çekildi
        Teminatlar geri çekildi
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        YÖK'ten doktora ve lisansüstü öğrencilere ilişkin düzenleme
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"