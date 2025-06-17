AB'nin gaz talebinin 2030'a kadar yüzde 7 düşmesi bekleniyor

İngiltere merkezli küresel enerji düşünce kuruluşu Ember'in AB Üye Devletlerinin Ulusal Enerji ve İklim Planları analizine göre, 2023'te 326 milyar metreküp olan AB'nin gaz talebinin, 2030'da yüzde 7 düşüşle 302 milyar metreküpe ineceği hesaplanıyor.

Bu durum AB'de zaten devam eden bir eğilimi gösteriyor çünkü 2021-2023 arasında gaz talebi yüzde 19 azalarak 404 milyar metreküpten 326 milyar metreküpe geriledi.

Ancak AB gaz talebinde bu uzun vadeli düşüş eğilimi, 2030'a kadar sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat kapasitesinin yüzde 54 büyütülmesi yönündeki son önerilerle çelişiyor. Gaz talebinde beklenen azalma göz önünde bulundurulduğunda, gaz altyapısında ek kapasitenin ciddi bir arz fazlasına yol açabileceği ve yeni yatırımların kısa vadede atıl kalma riski oluşabileceği öngörülüyor.

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Öte yandan, gaz talebinde tahmin edilen gerilemeye paralel olarak, ulusal hedefler AB'de yenilenebilir enerjinin büyümeye devam ettiğini gösteriyor. AB üye devletleri gelecek 5 yıl içinde toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesini iki katına çıkarmayı planlarken, bu yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030 itibarıyla AB'nin elektriğinin yüzde 66'sını üretmesini sağlayacak.