        BIST 100 11.063,68 %-0,54
        DOLAR 42,4527 %0,22
        EURO 49,5532 %0,55
        GRAM ALTIN 5.742,48 %-0,05
        FAİZ 38,23 %-0,91
        GÜMÜŞ GRAM 79,64 %-0,39
        BITCOIN 92.865,00 %1,37
        GBP/TRY 56,4606 %0,82
        EUR/USD 1,1665 %0,34
        BRENT 63,12 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 9.388,71 %-0,05
        Haberler Ekonomi Enerji AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek - Enerji Haberleri

        AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek

        Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar aşamalı biçimde sonlandırılmasında anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:24 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:24
        AB Konseyi, AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında, Rusya'dan doğalgaz ithalatının bitirilmesine yönelik plana ilişkin yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

        Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdirmek için hazırlanan yol haritası çerçevesinde hareket edildiği belirtilerek, Rusya'dan LNG ithalatının 2026 sonunda, boru hattı gazı ithalatının da 2027 sonbaharında olmak üzere kademeli ve yasal olarak bağlayıcı biçimde yasaklanacağı ifade edildi.

        Söz konusu girişimin, AB'nin arz güvenliğini koruyacağı, AB enerji piyasasına da katkı sağlayacağı vurgulandı.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Birliğimiz için tarihi bir gün. AB Komisyonunun Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma teklifi üzerinde geçici bir anlaşmaya varıldı. Yeni bir sayfa açıyoruz." diye konuştu.

        AB'nin Rusya'dan LNG ve boru hattı ile doğalgaz ithalatının yüzde 45 seviyesinden yüzde 13'e indiğini dile getiren von der Leyen, kömür ithalatının yüzde 51'den sıfıra, ham petrol ithalatının da yüzde 26'dan yüzde 2'ye gerilediğini söyledi.

        Von der Leyen, son adımla Avrupa'nın Rusya'dan enerjide tam bağımsızlık döneminin başlayacağını ifade etti.

        Söz konusu anlaşma, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

