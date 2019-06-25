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Haberlerİş-Yaşam

AB ve Vietnam serbest ticaret anlaşması imzalıyor

AA

Avrupa Birliği ve Vietnam, 30 Haziran tarihinde ticaret anlaşması imzalayacak. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergilerinin yüzde 99'u ürün kategorilerine göre 10 yıla kadar kaldırılacak.

sta

Avrupa Birliği(AB) Konseyi, AB ve Vietnam arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Yatırım Koruma Anlaşması imzalanmasına onay verildiğini açıkladı. Buna göre, söz konusu anlaşmalar 30 Haziran tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de imzalanacak. AB ve Vietnam arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri 2012'de başlamış, 2015 yılında tamamlanmıştı.

50 MİLYAR EUROLUK MAL TİCARETİ

Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergilerinin yüzde 99'u ürün kategorilerine göre 10 yıla kadar kaldırılacak. AB ve yaklaşık 95 milyon nüfuslu Vietnam arasında yıllık 50 milyar euroluk mal ve 4 milyar euroluk hizmet ticareti gerçekleşiyor. Vietnam, AB ülkelerine iletişim cihazları, giyim ve gıda ürünleri satarken, AB'den makine, taşıt, kimya ve tarım ürünleri alıyor.

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