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        Haberler Gündem Politika ABB Başkanı Mansur Yavaş: Hakkımda herhangi bir soruşturma yok | Son dakika haberleri

        ABB Başkanı Mansur Yavaş: Hakkımda herhangi bir soruşturma yok

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin olarak, "Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, bunların 101'i mülkiye müfettişleri tarafından kapatıldı. Geri kalan şikayetler de kapatılacaktır. Şu an hakkımda bir soruşturma yok, banka hesaplarımı herkes inceleyebilir gerekirse kamuoyuna açarım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 07:01 Güncelleme: 20.03.2025 - 07:01
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        Mansur Yavaş: Hakkımda herhangi bir soruşturma yok
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        Uluslararası bir fuar için Tayvan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından programını yarım bırakarak Türkiye’ye döndü. Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla saat 05.10’da Tayvan’ın başkenti Taipei’den İstanbul’a gelen Yavaş, İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "KORKTUĞUMUZ BİR ŞEY YOK"

        DHA'nın haberine göre; hakkında soruşturma başlatılacağı iddialarına ilişkin sorulara yanıt veren Yavaş, “Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi mülkiye müfettişleri tarafından soruşturuldu ve kapatıldı. Diğerlerini de mülkiye müfettişleri soruşturuyor ve kapatacağından da eminim. Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 1999 yılından bugüne kadar yani ilk belediye başkanı olduğumdan bugüne kadar bütün banka hesaplarımı herkes inceleyebilir. Gayet açık bir şekilde kamuoyuna dahil açabilirler. Korktuğumuz bir şey yok, ancak bu iddialara bakarsınız kendi kendine bir şey bulup aleyhimize bir şeyler söyletme ihtimalleri var gibi geliyor bana. Yoksa da bu konuları televizyonda konuşmasınlar, herkesin ailesi var. Bir şekilde hadi gidin bir şeyler bulun anlamı, iyice bu işin üstüne yağ dökmektedir, yeter. Hukuk herkese lazım, Hukuk dışına çıkanları şunu söyleyebilirim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Arnavutluk Kararı var bu kararı dikkate alsınlar" dedi.

        "PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ YOLLARI AÇILMALI"

        Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Artık günümüzde, yargı tarafsız ve bağımsız olacak diyoruz ama birtakım kalemler ve yorumcular bir iki gün önce televizyondan açıklıyorlar, olacakları zaten söylüyorlar. Avukatının ulaşmadığı bilgilere her nasılsa bu yorumcular ulaşıyorlar ve ertesi gün de bu olaylar oluyor. Burada yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu söylemek mümkün değil. Ben uçaktan gelirken de televizyonlara baktım, bütün dünya bu olayı konuşuyor ve Türkiye’deki yargıya olan güvenin azaldığını söylüyorlar. Böyle bir ülkede hiç kimse ticaret de yapmak istemez, ilişki de kurmak istemez. Dolayısıyla bir an evvel parlamenter sisteme geçiş yollarının açılması, tarafsız ve bağımsız yargının kurulması gerekir. Eğer biz hukuka güvenmeyeceksek neye güveneceğiz. Devletin de en büyük güvencesi herkesin en büyük güvencesi tarafsız ve bağımsız adil bir hukuk sistemidir. Ama bugün bunun için bundan bahsetmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

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        #Son dakika haberler
        #Mansur Yavaş
        #ankara
        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
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