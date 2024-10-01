ABB'den "Dünya Akciğer Günü" etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ABB, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sigara ve alkol bağımlılığına karşı Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut'taki danışmanlık merkezlerinde mücadeleye devam eden Büyükşehir Belediyesi, "Dünya Akciğer Günü"nde de 23 dernekten oluşan Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu iş birliğinde bir etkinliğe imza attı.

"Herkes için temiz hava, herkes için sağlıklı akciğerler" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda "Dünya Akciğer Günü Farkındalık Konferansı ve Etkinliği" düzenlendi.

REKLAM Etkinliğe; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay ve Öğretim Üyesi Dorina Esendağlı katıldı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Ankara dışında olduğu için etkinliğe katılamayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın selamını ileterek, Büyükşehir Belediyesi olarak, halkın akciğer sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi akciğer sağlığını tehdit eden unsurlarla öncelikli olarak mücadele ettiklerini vurgulayan Ünsal, "Farkındalık kampanyaları, ücretsiz sağlık taramaları ve eğitim faaliyetleri ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 'İyi Sağlık ve Refah' ilkesi doğrultusunda, sigara bırakma programlarımız, hava kalitesini iyileştirme çalışmalarımız ve akciğer hastalıklarının erken teşhisi için sunduğumuz ücretsiz hizmetler, Ankara halkının sağlıklı bir yaşam sürmesi için attığımız önemli adımlardan sadece birkaçıdır" dedi.

REKLAM "Yeşilin Başkenti" projesi kapsamında, son üç yılda BAKAP, Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Parkı ve Batıkent Rekreasyon Alanı gibi 40 yeşil alanı hizmete açarak vatandaşların doğayla ve temiz havayla buluşmasını sağladıklarını kaydeden Ünsal, şunları söyledi: "Ayrıca, toplu taşımada otobüslerimizin yüzde 70'ini doğal gazla çalışacak şekilde dönüştürerek emisyon seviyelerini azaltmayı başardık. Hava kirliliği ile ilgili iş yerlerine yönelik denetim çalışmaları da yürütmekteyiz. Sigara ve alkol bağımlılığına karşı Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık Merkezleri açtık. 2024 Ocak ayı itibarıyla Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut'taki merkezlerimizde danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca açmış olduğumuz Sigara Bıraktırma Polikliniği ile hem vatandaşlarımıza hem de çalışanlarımıza hizmet sunmaktayız."