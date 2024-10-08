Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hafriyat döküm alanı olmayan bir araziye atık döktükleri belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Yenimahalle Belediyesine 1 milyon 299 bin 54'er lira idari ceza uyguladı.