Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk oldu. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekip henüz 1. dakikada Jack McGlynn ile 1-0 öne geçti.

Millilerimizde 24. dakikada Arda Güler sahneye çıktı ve skoru eşitledi. 27. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu takımımızı öne geçiren golü kaydetti ve skoru tayin etti: 2-1.

Bizim Çocuklar bir sonraki hazırlık maçını 11 Haziran Çarşamba (salıyı çarşambaya bağlayan gece) günü Meksika ile TSİ 04.00'te oynayacak.

REKLAM KALEDE BERKE ÖZER ŞANS BULDU Hazırlık maçında deplasmanda ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Berke Özer'e şans verdi. İtalyan teknik adam, ABD karşısında ay-yıldızlı takımı sahaya Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü. Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okay Yokuşlu, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Can Uzun, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz ve Yasin Özcan yedekler arasında yer aldı.

EREN ELMALI SAKATLANDI Mücadelenin 76. dakikasında Eren Elmalı, sakatlanarak oyundan çıktı. Eren'in yerine Mustafa Eskihellaç oyuna devam etti. ABD İLE 5. KEZ RAKİP OLDU A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında rakibi ABD ile tarihinde 5. kez karşı karşıya geldi. REKLAM İki ülke A milli takımları arasında 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere oynanan 5 maçta, galibiyet sayıları eşitlendi. 5 maçın 2'sini Türkiye, 2'sini ABD kazanırken; 1 maç da berabere bitti. Türkiye'nin toplam 7 golüne, ABD 7 golle yanıt verdi.

DEMİR EGE TIKNAZ İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Demir Ege Tıknaz, ilk kez maç kadrosuna da girdi. Yedekler arasında yer alan Demir Ege Tıknaz, ABD mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek. KAPTAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.

TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi. Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti. MAÇTAN DAKİKALAR ABD, 1. dakikada öne geçti. Sağ kanattan içe kat ederek çaprazdan açısını düzelten McGlynn'in ceza sahası dışından sol ayak içiyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 19. dakikada A Milli Takım'ın atağında ceza sahası sol çaprazından Kenan Yıldız'ın penaltı noktasına çevirdiği pasta gelişine vuran Arda Güler'in şutunda top, üstten auta gitti. 23. dakikada ceza sahası dışından Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Freese meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi. 25. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. ABD takımı savunmadan çıkarken Cardoso'nun kendi ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top, pres yapan Arda Güler'in dizine çarptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlak Freese'yi geçtikten sonra uzak kale direğine de çarparak filelere gitti: 1-1. 27. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı'nın ceza sahasına çevirdiği top arka direğe açıldı. Atağın devamında ceza sahası sağ çaprazından Oğuz Aydın'ın şutunda meşin yuvarlağı ABD savunması uzaklaştıramadı. Altıpasın önünde oluşan karambolde topa düzgün vuruş yapan Kerem Aktürkoğlu, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. A Milli Takım, ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-1 üstün gitti.